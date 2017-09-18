В Лос-Анджелесе определили лучшие сериалы года

В Лос-Анджелесе в 69-й раз прошла церемония вручения премий Американской телеакадемии "Эмми". Награды в основных номинациях получили сериал "Рассказ служанки" и минисериал "Большая маленькая ложь". Об этом пишет Медуза.

"Рассказ служанки" завоевал "Эмми" как лучший драматический сериал, а также получил награды за лучшую главную женскую роль в драматическом сериале (Элизабет Мосс) и лучшую женскую роль второго плана (Энн Дауд).

"Большая маленькая ложь" получила пять "Эмми", включая награду Николь Кидман за лучшую женскую роль в минисериале.

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Лучшим комедийным сериалом был признан "Вице-президент".

"Мир Дикого запада", выдвинутый на "Эмми" в 22 номинациях, остался без наград в главных категориях. Также конкурентам в основных номинациях проиграл и сериал "Странные вещи", которого критики считали главным претендентом на награды.