Церемония прощания с известным оперным певцом Зурабом Соткилавой состоится в Большом театре в Москве в среду, 20 сентября.
Похороны народного артиста СССР пройдут в Грузии. Об этом сообщает Росбалт.
Отметим, Зураб Соткилава скончался 18 сентября в возрасте 80 лет в результате тяжелой болезни.
Напомним, Соткилава был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. С 1966 года по 1968 год он стажировался в миланском театре "Ла Скала". В 1973 году он дебютировал в Большом театре в Москве, где исполнял такие партии, как Радамес из "Аиды", Измаил из "Набукко" и Отелло из "Отелло" Верди.