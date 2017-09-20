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Главная » Стиль жизни » Культура » С шутками про Путина в КВН все в порядке, - Масляков

С шутками про Путина в КВН все в порядке, - Масляков

С шутками про Путина в КВН все в порядке, - Масляков

Клубный президент считает, что российского президента в игре хватает

20.09.17 11
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Президент Международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков прокомментировал слова бывшего участника клуба капитана команды "СОК" Дмитрия Колчина, который заявил, что из шоу пропали сценки про президентов по соображениям цензуры.

Позицию Маслякова опубликовали на сайте КВН.

"Мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков. Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", — отметил Масляков.

Отметим, Дмитрий Колчин, работавший редактором КВН отметил, что в телевизионной версии программ пропали номера про президентов, а оставшиеся редкие скетчи стали "обязательно комплиментарными". При этом он уточнил, что судьбу того или иного номера решают "люди с Первого канала".

Напомним, FEMEN призвала "Ирму" смыть в унитаз Дональда Трампа.

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