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Главная » Стиль жизни » Культура » Герой киевского Евровидения готовится к пересадке сердца

Герой киевского Евровидения готовится к пересадке сердца

Герой киевского Евровидения готовится к пересадке сердца
Фото из открытых источников

Сальвадор Собрал с рождения серьезно болен

20.09.17 997
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Победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на El Pais.

"Аппараты помогают его органам выполнять свои функции, его состояние теперь контролируется значительно лучше", – пишет издание.

Сообщается, что нагрузка, перенесенная певцом во время "Евровидения", и последующие интенсивные гастроли серьезно повлияли на состояние его здоровья. В конце августа Собралу пришлось отменить три выступления и объявить о перерыве в карьере. Последний его концерт состоялся 8 сентября.

После этого Собрал провел несколько дней в больнице для проведения подготовительных анализов перед трансплантацией сердца. Теперь же он снова госпитализирован.

Напомним, Сальвадор Собрал с рождения серьезно болен - у 27-летнего исполнителя порок сердца. 

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