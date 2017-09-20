Герой киевского Евровидения готовится к пересадке сердца

Победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на El Pais.



"Аппараты помогают его органам выполнять свои функции, его состояние теперь контролируется значительно лучше", – пишет издание.

Сообщается, что нагрузка, перенесенная певцом во время "Евровидения", и последующие интенсивные гастроли серьезно повлияли на состояние его здоровья. В конце августа Собралу пришлось отменить три выступления и объявить о перерыве в карьере. Последний его концерт состоялся 8 сентября.

После этого Собрал провел несколько дней в больнице для проведения подготовительных анализов перед трансплантацией сердца. Теперь же он снова госпитализирован.

Напомним, Сальвадор Собрал с рождения серьезно болен - у 27-летнего исполнителя порок сердца.