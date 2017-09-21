"Ленинград" отметит выдвижение Путина в президенты новым клипом

Новый клип группы "Ленинград" выйдет в тот день, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах президента. Об этом заявил лидер группы Сергей Шнуров, сообщает "Фонтанка".

По его словам, клип уже снят и готов к публикации "ровно в тот день, когда Путин объявит об участии в выборах". На вопрос о том, будет ли клип политическим, Шнуров ответил: "В некотором роде".

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Новый клип "Ленинграда" сняла режиссер Анна Пармас, которая уже была постановщиком таких роликов, как "В Питере — пить", "Экспонат", "ЗОЖ", "Экста"» и "Сиськи".

Напомним, официально Путин еще не объявлял об участии в выборах президента России, намеченных на март 2018 года.