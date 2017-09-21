Король ужаса празднует свое 70-летие

За свою жизнь Кинг написал более 50 романов

"Побег из Шоушенка", "Зеленая миля", "Сияние" и, наконец, вышедший на экраны в этом году фильм "Оно" — все они сняты по мотивам произведений американского писателя Стивена Кинга, который стал легендой при жизни и сегодня отмечает 70-летний юбилей.

Его называют "королем ужасов".

За свою жизнь Кинг написал более 50 романов и еще несколько сотен рассказов и повестей, но и сам прожил не менее драматичную жизнь.

Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн, США. В детстве он тяжело болел, а в 52 года чуть не погиб в аварии, его сбил фургон. Писатель перенес пять операций и долгий курс реабилитации.

К своему литературному таланту Кинг всегда относился скромно и считал, что успех — это когда денег от продажи книг хватает на оплату электричества.

Напомним, Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором из "Гарри Поттера".