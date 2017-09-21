В Украине покажут бесплатные спектакли, основанные на очень реальных событиях

В рамках международного проекта Bestechend Гете-Института состоятся премьеры спектаклей "Внутреннее убеждение" Павла Юрова и "Ресторан "Украина" Димы Левицкого.

Бесплатные спектакли пройдут в Харькове, Львове, Кишиневе и Киеве, с которого 22 сентября и начнутся гастроли.

Оба режиссера ― звезды современного украинского театра. Юров, лауреат "Киевской пекторали и победитель Фестиваля молодой украинской режиссуры им. Леся Курбаса. В 2014 году в сотрудничестве с Анастасией Касиловой поставил спектакль Donbas. Hollow Land, с которым проехал многочисленные фестивали от Парижа до Торонто.

Левицкий ― режиссер, драматург, культурный активист, основатель "Театра переселенцев". Известный своими документальными пьесами, в частности польско-украинским проектом "Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду" и спектаклем "ДПЮ", который был презентован на 10-м, юбилейном, ГОГОЛЬFESTе. В постановке "ДПЮ" играли не только профессиональные актеры, но и ветераны АТО.

Чтобы создать "Внутреннее убеждение", режиссер Павел Юров и культурный менеджер Оксана Данчук с мая 2017-го исследовали множественные случаи коррупции ― от судов до армии, от образования до полиции. В результате в основу документально-художественного спектакля легли два резонансных дела, которые отражают коррумпированность судов и в то же время показывают, как может проходить антикоррупционная деятельность.

Всего в спектакле задействованы четыре актера, а над оформлением сцены работал известный художник современного искусства Алексей Сай.

В спектакле "Ресторан "Украина" Димы Левицкого играют две актрисы. И Нина Хижная, и Оксана Черкашина ― харьковчанки, поэтому и сама постановка имеет в некотором роде харьковскую прописку, отсылку к харьковским адресам. "Формат перформанса означает, что спектакль может частично меняться в зависимости от того, играем мы в Киеве или в Кишиневе, ― говорит Левицкий. ― Сама коррупция, как в Украине, так и в Молдове ― повсеместная, театр не может стоять в стороне. Более того, я хотел бы поставить отдельный спектакль, посвященный коррупции в театре. Но на сцене мы не становимся в позицию борцов с коррупцией, а наоборот, показываем, какими слабыми, ленивыми и незащищенными являются люди".