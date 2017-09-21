Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » В Украине покажут бесплатные спектакли, основанные на очень реальных событиях

В Украине покажут бесплатные спектакли, основанные на очень реальных событиях

В Украине покажут бесплатные спектакли, основанные на очень реальных событиях

В одном из них сыграют ветераны АТО

21.09.17 301
300

В рамках международного проекта Bestechend Гете-Института состоятся премьеры спектаклей "Внутреннее убеждение" Павла Юрова и "Ресторан "Украина" Димы Левицкого.

Бесплатные спектакли пройдут в Харькове, Львове, Кишиневе и Киеве, с которого 22 сентября и начнутся гастроли.

 Оба режиссера ― звезды современного украинского театра. Юров, лауреат "Киевской пекторали и победитель Фестиваля молодой украинской режиссуры им. Леся Курбаса. В 2014 году в сотрудничестве с Анастасией Касиловой поставил спектакль Donbas. Hollow Land, с которым проехал многочисленные фестивали от Парижа до Торонто.

Левицкий ― режиссер, драматург, культурный активист, основатель "Театра переселенцев". Известный своими документальными пьесами, в частности польско-украинским проектом "Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду" и спектаклем "ДПЮ", который был презентован на 10-м, юбилейном, ГОГОЛЬFESTе. В постановке "ДПЮ" играли не только профессиональные актеры, но и ветераны АТО. 

Чтобы создать "Внутреннее убеждение", режиссер Павел Юров и культурный менеджер Оксана Данчук с мая 2017-го исследовали множественные случаи коррупции ― от судов до армии, от образования до полиции. В результате в основу документально-художественного спектакля легли два резонансных дела, которые отражают коррумпированность судов и в то же время показывают, как может проходить антикоррупционная деятельность.

Всего в спектакле задействованы четыре актера, а над оформлением сцены работал известный художник современного искусства Алексей Сай.

 В спектакле "Ресторан "Украина" Димы Левицкого играют две актрисы. И Нина Хижная, и Оксана Черкашина ― харьковчанки, поэтому и сама постановка имеет в некотором роде харьковскую прописку, отсылку к харьковским адресам. "Формат перформанса означает, что спектакль может частично меняться в зависимости от того, играем мы в Киеве или в Кишиневе, ― говорит Левицкий. ― Сама коррупция, как в Украине, так и в Молдове ― повсеместная, театр не может стоять в стороне. Более того, я хотел бы поставить отдельный спектакль, посвященный коррупции в театре. Но на сцене мы не становимся в позицию борцов с коррупцией, а наоборот, показываем, какими слабыми, ленивыми и незащищенными являются люди".

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют ролиЭта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим КурочкинЖенщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 8557
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5578
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 10932
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5524
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5025
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5715
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4809
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2073
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3749
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6063
  1. Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту 5114 / 5816
  2. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 4604 / 5194
  3. В Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины 3599 / 4019
  4. Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции 3559 / 4436
  5. Путин не будет встречаться с Захарченко, - Песков 2781 / 3244
  6. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 2697 / 7241
  7. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 2356 / 2906
  8. Экс-канцлер Германии заявил, что ни один президент РФ не выведет Крым из состава России 2299 / 2599
  9. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2261 / 36872
  10. Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии 2141 / 5536
  1. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 24 / 1743
  2. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 14 / 4287
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 14 / 10932
  4. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 8 / 2906
  5. В Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины 8 / 4019
  6. Оккупанты продают завод шампанских вин в Крыму 7 / 2130
  7. Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту 7 / 5816
  8. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 7 / 5194
  9. Решение ЕСПЧ по Беслану создало опасный прецедент, - Минюст РФ 6 / 983
  10. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 6 / 27448
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.