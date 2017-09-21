Андрей Звягинцев после неудачи с "Левиафаном" попробует взять премию со своей "Нелюбовью"

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель назвал справедливым выбор "Нелюбви" Андрея Звягинцева как претендента на "Оскар" от России.

Об этом сообщает ТАСС.

"Матильда" входила в число фильмов, рассматривавшихся в качестве претнедентов на "Оскар". Также среди них были "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Холодное танго" Павла Чухрая и другие.

"Нелюбовь"рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.

Картина стала совместным производством России, Франции, Германии и Бельгии. Картина имеет прокатный рейтинг 18+ из-за присутствующей в ней ненормативной лексики.

Отметим, в 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" также был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, 90-я церемония вручения премии "Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта 2018-го. 23 января будут названы номинанты на награду.