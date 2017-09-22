Эксперты назвали Аврил Лавин самой "вредоносной" звездой Интернета

Связанный с певицей контент чаще всего заражен вирусами

Эксперты в области киберугроз из компании McAfee назвали канадскую певицу Аврил Лавин "самым опасным персонажем" во всем интернете. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Guardian.

Хотя певица с 2013 года не выпустила ни одного альбома, однако от ее имени постоянно поступает разного рода вредоносный контент.

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По результатам анализа, проведенного специалистами McAfee, именно в материалах, связанных с именем певицы, злоумышленники чаще всего размещают небезопасное ПО. Аврил Лавин стала самой вредоносной знаменитостью, поскольку ссылки, которые поисковик выдает пользователям по запросу ее бесплатных MP3, с вероятностью в 22% приведут на вирусный сайт. Для пользователя, который не интересуется записями, а предпочитает листать фотоснимки певицы, опасность подхватить заразу снижается до 14,5%.

В список самых "токсичных" знаменитостей года также попали певцы Бруно Марс, Джастин Бибер и Зейн Малик, певицы Селин Дион, Кэти Перри и Бейонсе.

Напомним, в прошлом году самой "вредоносной" звездой оказался стендап-комик Эми Шумер, а в 2015-ом — голландский диджей Armin van Buuren.