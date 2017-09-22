Поклонской на заметку: праправнучку Кшесинской взяли в Большой театр

Элеонору Севенард приняли в балетную труппу Большого театра.

Как сообщило РИА Новости, Севенард родилась в Санкт-Петербурге и в этом году окончила Академию имени Вагановой.

"Я - внучатая племянница Матильды Кшесинской, и эта великая русская балерина для меня самый главный пример для подражания в профессии. Мне посчастливилось уже танцевать на этой сцене. 20 сентября состоялся мой дебют - я участвовала в спектакле "Дон Кихот", - рассказала она.

Севенард рассказала, что пока не видела фильм "Матильда", посвященный ее родственнице, в которую был влюблен будущий император Николай II, и вызвавшую волну ажиотажа и протестов по всей России.

"Я не смотрела фильм, и никто меня не приглашал на просмотры. Конечно, я очень хочу посмотреть, меня это очень волнует. Я безумно уважаю Матильду Кшесинскую, великую русскую балерину", - сказала она.

Напомним, в Украине покажут бесплатные спектакли, основанные на очень реальных событиях.