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Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Великолепная шестёрка и сенсей. О чём напомнит комедия "ЛЕГО Ниндзяго Фильм"
<span class="label red">Рецензия</span> Великолепная шестёрка и сенсей. О чём напомнит комедия "ЛЕГО Ниндзяго Фильм"
Кадр из фильма

Рецензия Великолепная шестёрка и сенсей. О чём напомнит комедия "ЛЕГО Ниндзяго Фильм"

В прокате детский боевик о недетских проблемах. Режиссёры — Чарли Бин, Пол Фишер и Боб Логан

Анна Синящик - 23.09.17 94
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Вольтер сравнивал владение несколькими языками со связкой ключей. Чем больше — тем лучше. Судя по сюжету "ЛЕГО Ниндзяго Фильма", его создатели эту идею поддерживают.

Легко и комфортно зрителю будет только в том случае, если помимо языка дубляжа он владеет наречием малоподвижных пластиковых деталек. То есть понимает, в чём соль шутки о беспалых конечностях. И не встречает фейспалмом многократные заверения полых о том, что самое важное у них внутри.

Главные герои мультика — светловолосый старшеклассник Ллойд и его биологический отец. Среди горожан несостоявшийся как родитель Лорд Гармадон — персона, мягко говоря, непопулярная. Сумасшедший диктатор с упоением бомбит улицы и кварталы Ниндзяго. Персонажа в костюме Тёмного Лорда, похоже, не волнует, что в этом мегаполисе живут его экс-жена и сын.

Горожане вроде как в курсе семейной драмы. Тем не менее после каждой новой атаки они всё сильнее ненавидят юного Ллойда. Парень, который в кругу верных друзей ведёт себя как лидер и душа компании, при посторонних кажется тряпкой со взглядом маленького затравленного щенка.

Жители Ниндзяго даже не догадываются, что Ллойд и его команда — это и есть те таинственные ниндзя, которые раз за разом отбивают наступления Лорда Гармадона. То, как старшеклассникам вшестером удаётся справляться с отрядами специально обученных солдат, — отдельная история, которую создатели не поленятся рассказать во всех подробностях. 

Подростки-ниндзя без проблем справляются с захватчиками, при этом вражеского предводителя они каждый раз отпускают на все четыре стороны. Видимо, Ллойд (он же Зелёный Ниндзя) считает, что папаша-диктатор всё же лучше, чем статус полусироты. Сойдёт ли Лорду Гармадону с рук нападение на Ниндзяго в день рождения единственного сына?

"То, как старшеклассникам вшестером удаётся справляться с отрядами специально обученных солдат, — отдельная история, которую создатели не поленятся рассказать во всех подробностях"

Вооружившись ярким конструктором, режиссёрское трио Бин — Фишер — Логан ставит сразу несколько глобальных вопросов: отцы и дети, противостояние добра и зла, подростковая самоидентификация и становление личности в коллективе.

Вместе с пластмассовыми человечками юный зритель будет ошибаться, искать ответы на сложные вопросы и, возможно, даже делать полезные выводы. О чём мультфильм напомнит совершеннолетним? Как минимум о том, что взрослые нужны своим детям. Даже когда их чадо в разы ловчее и мудрее родителя.

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