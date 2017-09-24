В Германии нашли фрагмент первой печатной Библии

Уникальные страницы использовали в качестве обложки для другой книги

В Германии в библиотеке города Аугсбурга обнаружили фрагмент первой печатной Библии Иоганна Гутенберга, которая считается точкой отсчета книгопечатания и была выпущена в первой половине 1450-х годов. Об этом пишет DW.

Уникальные листы в течение веков использовали в качестве обложки для другой книги. Кто обернул так книгу в библиотеке Аугсбурга и когда, ученые пока не выяснили.

Сегодня сохранилось менее пятидесяти из 180 экземпляров первой печатной Библии, выпущенной немецким первопечатником Иоганном Гутенбергом (Johannes Gutenberg). Каждый из них стоит несколько миллионов евро.