Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружена в музее в Шотландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Scotsman.

Картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

Ранее считалось, что картина являлась лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса, написанного Рубенсом в ХVII веке. Проведенное Гросвенором исследование показало, что фирменные приемы Рубенса были скрыты под слоями грязи и нанесенной позднее краской.

"Мы рады предоставить возможность как можно большему числу людей увидеть шедевр Рубенса", – сказал представитель фонда музеев Глазго Дэвида Макдональда.

Подлинность картины также подтвердили эксперты музея "Дом Рубенса" в Бельгии.

Стоимость картины, по оценкам музея, может составлять десятки миллионов фунтов.

Портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса