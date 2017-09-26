Кэмерон приступил к съемкам второй части "Аватара"

Американский режиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам продолжения своего фильма "Аватар". Об этом сообщает Deadline.

Режисер собирается последовательно работать над второй, третьей, четвертой и пятой частями франшизы, общий бюджет составит более миллиарда долларов. Релиз первого сиквела запланирован на 18 декабря 2020 года, премьера следующей части — на декабрь 2021-го, четвертый и пятый фильмы выйдут в 2024 и 2025 годах соответственно.

Отмечается, что проект станет одним из самых дорогостоящих в истории кинематографа, учитывая бюджет всех четырех картин.

Напомним, фильм "Аватар" о приключениях морпеха-инвалида на планете Пандора вышел на экраны в 2009 году. Фильм заработал в мировом прокате почти 2,8 млрд долларов при бюджете 237 млн долларов, став самым коммерчески успешным в истории кинематографа.