Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили о помолвке на страницах газеты Times

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, и Роуз Лесли, сыгравшая Игритт из одичалых, решили пожиться. Официальное сообщение о помолвке двух звезд сериала "Игра престолов" было опубликовано в газете Times, пишет Русская служба ВВС.

Влюбленные подтвердили свои намерения посредством публикации в газете The Times.

"О своей помолвке объявляют Кит, младший сын Дэвида и Деборы Харингтон с Вустершир, и Роуз, средняя дочь Себастьяна и Кэнди Лесли с Абердиншир", - говорится в заявлении.

Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году во время съемок второго сезона "Игры престолов".

Лесли прекратила сниматься в сериале два года спустя после встречи, когда ее героиня погибла, а Харингтон продолжает сниматься в роли одного из главных персонажей сериала.