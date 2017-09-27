Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, и Роуз Лесли, сыгравшая Игритт из одичалых, решили пожиться. Официальное сообщение о помолвке двух звезд сериала "Игра престолов" было опубликовано в газете Times, пишет Русская служба ВВС.
Влюбленные подтвердили свои намерения посредством публикации в газете The Times.
"О своей помолвке объявляют Кит, младший сын Дэвида и Деборы Харингтон с Вустершир, и Роуз, средняя дочь Себастьяна и Кэнди Лесли с Абердиншир", - говорится в заявлении.
Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году во время съемок второго сезона "Игры престолов".
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Лесли прекратила сниматься в сериале два года спустя после встречи, когда ее героиня погибла, а Харингтон продолжает сниматься в роли одного из главных персонажей сериала.