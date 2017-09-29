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Главная » Стиль жизни » Культура » Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса

Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса

Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса
Пирамида Хеопса / Фото из открытых источников

Решена загадка метода транспортировки тяжелейших блоков на огромные расстояния

29.09.17 2381
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В Египте ведется масштабный проект по изучению пирамид. Международной группе ученых удалось сделать открытие, ставящее точку в споре о методах строительства пирамиды Хеопса. Об этом сообщает Популярная механика.

История изучения Великой пирамиды Гизы, или пирамиды Хеопса (Хуфу) началась в ХVIII веке, когда Наполеон привез сюда археологов, геодезистов и других ученых. Исследования продолжаются до наших дней, но этот памятник архитектурного искусства Древнего Египта еще не раскрыл все свои тайны. В частности, точно не известно, когда началось его строительство: радиоуглеродный метод дает диапазон от 2680 до н. э. до 2850 до н. э. Еще одной загадкой были методы транспортировки тяжелейших блоков на огромные расстояния.

Для разных египетских пирамид применялась различная техника строительства. Ранее в одном из некрополей была обнаружена фреска времен XII династии, на которой изображены 172 человека, тянущих на санях-волокушах алебастровую статую Джехутихотепа II. Песок по пути следования работник поливает водой, отчего скольжение облегчается.

Некоторые пирамиды были построены путем перекатывания блоков с помощью люлечного механизма: подобные устройства были найдены при раскопках различных святилищ Нового царства. Кроме того, местами применялась так называемая "технология квадратного колеса": блок квадратного сечения катится по дороге, созданной из помостов.

В 1997 году археолог Марк Ленер провел экспериментальное строительство небольшой пирамиды с шириной основания около девяти метров и высотой 6,1 метров. Блоки массой около двух тонн перемещались силами 12−20 человек при условии использования деревянных полозьев, скользящих по деревянному настилу.

Но все опыты и гипотезы не отвечали на вопрос о доставке 2,5-тонных блоков из известняка и гранита к площадке, где возводилась пирамида Хеопса.

Ответ был найден только в 2017 году: международная группа археологов под руководством Ленера обнаружила папирус, в котором надсмотрщик над 40 рабочими описывает этот метод.

Расшифровка текста дала следующие знания: сначала египтяне отвели воду от Нила и проложили через плато Гиза искусственные каналы. Затем строители соединили канатами деревянные лодки, и уже с их помощью они перевозили блоки почти до самого подножия пирамиды.

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