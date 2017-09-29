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Главная » Стиль жизни » Культура » Фото Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы
<span class="label red">Фото</span> Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы
Мона Лиза и предполагаемый эскиз картины / Фото: AFP/ALAMY

Фото Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы

Картина частично была написана лично Леонардо Да Винчи

29.09.17 475
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Во Франции обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы, который вероятно частично был написан лично Леонардо Да Винчи. Об этом пишет Русская служба BBC.

Эскиз, нарисованный углем, уже более 150 лет находится во Франции. Эксперты из Лувра после проведения исследований пришли к заключению, что он хотя бы частично написан Леонардо Да Винчи.

Ранее они предполагали, что портрет обнаженной женщины, известный под названием "Мона Ванна", был написан в студии художника, но не им самим.

С 1962 года портрет хранился в Музее Конде в Шантийи. По словам Матье Дедика — эксперта, проводившего исследование — "Мона Лиза" и "Мона Ванна" почти одинаковы по размеру, а их руки и тела практически идентичны.

Эксперт считает, что эскиз с обнаженной женщиной был использован для подготовки к работе маслом. Вокруг фигуры на эскизе также обнаружены дырочки. Это может свидетельствовать о том, что фигуру переносили с эскиза на полотно. При этом, по его словам, часть эскиза написана человеком, использовавшим правую руку. Да Винчи был левшой.

По словам сотрудника Лувра по сохранению произведений искусства Бруно Мотана, портрет написан в начале XVI века во время жизни Леонардо Да Винчи.

Фото: twitter.com/chantillydomain

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