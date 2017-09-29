В Киеве в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький арсенал" открылся первый фестиваль молодых украинских художников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины

Мероприятие будет проходить на базе различных украинских институтов культуры в формате биеннале (событие проводится раз в два года) и продлится до 29 октября.

В этом году его организаторами определены Мистецький арсенал и Национальный художественный музей Украины, как институты, имеющие успешный опыт проведения мероприятий такого масштаба и возможность софинансировать их.

Стремясь, чтобы такой опыт получали другие институты, Минкультуры планирует передать эстафету организатора следующего события (2019) центру современного искусства или художественному музею другого города Украины.

Программа фестиваля 2017 состоит из двух частей. Первая – конкурсные работы молодых художников. Вторая – выставочный проект авторитетных представителей актуального украинского искусства.

К участию в фестивале по результатам конкурсного отбора были приглашены 67 художников и художественных коллективов из 394 поступивших заявок.

Подавляющее большинство представленных проектов построено с использованием видео, фотографии, графики, живописи и скульптуры.

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Во время фестиваля параллельно с художественной частью будут действовать образовательные и дискуссионные программы в диалоге с художниками и партнерскими организациями.

Фоторепортаж с выставки

















Фото: УНИАН