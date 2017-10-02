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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Украинка создала мультфильм вместе с Анджелиной Джоли

Видео Украинка создала мультфильм вместе с Анджелиной Джоли

<span class="label red">Видео</span> Украинка создала мультфильм вместе с Анджелиной Джоли
Анита Дорон / Фото: films.com.ua

Американская актриса стала продюсером мультика по сценарию Аниты Дорон

02.10.17 380
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Всемирно известная киноактриса Анджелина Джоли стала продюсером мультфильма, который был снят по сценарию девушки родом из закарпатского городка Берегово по имени Анита Дорон.

Совместная работа украинки и Джоли имеет название "Кормилица", а ее премьера состоялась недавно на известном кинофестивале в Торонто.

На дебют анимационной ленты прибыла и сама 42-летняя Анджелина, передает Films.com.ua.

Как стало известно, сценарий фильма построен вокруг книги писательницы из Канады Деборы Эллис. В центре ленты девочка Парван, которая вынуждена выйти замуж за парня, чтобы помогать семье в сложное время, когда ее отца арестовывают и сажают в тюрьму. Все это происходит в Афганистане, под режимом талибов.

Украинка  Анита Дорон уже имела опыт в написании сценариев: в 2012 году она стала автором фильма "The Lesser Blessed", а также написала сценарии для лент "Конец тишины", "Европа", "Восток" (The End of Silence, Europa, East).

Напомним, в начале года украинский мультфильм "Никита Кожемяка" вышел в мировой прокат.

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