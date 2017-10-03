Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » В римском Колизее для туристов открыли два самых высоких уровня

В римском Колизее для туристов открыли два самых высоких уровня

В римском Колизее для туристов открыли два самых высоких уровня
Колизей в Риме / Фото: АР

Доступ туда возможен только в группах до 25 человек и в присутствии сопровождающих сотрудников Колизея

03.10.17 81
000

В Риме открыли четвертый и пятый уровни знаменитого Колизея, которые позволят туристам наслаждаться еще более впечатляющими видами амфитеатра и итальянской столицы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

С 4 октября желающие смогут посетить верхнюю часть Колизея, на высоте 40 метров, а также сопряженную с ней галерею, которая раньше никогда не была открыта для публики.

В течение октября эти части Колизея будут включены в обычные экскурсии, а с 1 ноября можно будет забронировать визит только на высокие уровни.

Стоимость визита будет составлять 9 евро и бронирование обязательно.

Доступ на самые высокие этажи возможен только в группах до 25 человек и в присутствии сопровождающих сотрудников Колизея.

Итальянский министр культуры Дарио Франчесчини 3 октября посетил новые уровни, которые в древние римские времена были самыми дешевыми местами, поскольку они были далеко от арены.

Сегодня два высших уровня Колизея на высоте 52 м обеспечивают великолепный вид на саму арену, а также Римский форум, один из семи римских холмов Палатин и остальной Рим.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Италии придумали суперъяхту с интеллектуальным винным погребомВ Италии на авиашоу разбился истребитель, пилот погибИтальянская телекомпания "отрезала" от Украины Крым

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2942
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 21801
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2121
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8627
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3189
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 3959
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4333
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 2769
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 28848
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1366
  1. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 6491 / 7510
  2. Геращенко рассказал о конфликте между Порошенко и Аваковым 3924 / 4259
  3. Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня 3251 / 3676
  4. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 3101 / 3629
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3002 / 50385
  6. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 2870 / 3198
  7. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 2844 / 3301
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2826 / 21801
  9. Романтическая связь на британской атомной подлодке завершилась отставкой капитана 2711 / 3037
  10. Появится прямой авиарейс из Киева в Китай 2266 / 2589
  1. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 26 / 3198
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24 / 21801
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 20 / 8627
  4. Украинка получила престижную индийскую математическую премию 16 / 1045
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 15 / 77163
  6. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 13 / 3629
  7. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 11 / 2769
  8. Украинский парламент принял пенсионную реформу 11 / 1502
  9. Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин 10 / 814
  10. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 10 / 3301
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.