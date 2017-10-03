В римском Колизее для туристов открыли два самых высоких уровня

Доступ туда возможен только в группах до 25 человек и в присутствии сопровождающих сотрудников Колизея

В Риме открыли четвертый и пятый уровни знаменитого Колизея, которые позволят туристам наслаждаться еще более впечатляющими видами амфитеатра и итальянской столицы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

С 4 октября желающие смогут посетить верхнюю часть Колизея, на высоте 40 метров, а также сопряженную с ней галерею, которая раньше никогда не была открыта для публики.

В течение октября эти части Колизея будут включены в обычные экскурсии, а с 1 ноября можно будет забронировать визит только на высокие уровни.

Стоимость визита будет составлять 9 евро и бронирование обязательно.

Доступ на самые высокие этажи возможен только в группах до 25 человек и в присутствии сопровождающих сотрудников Колизея.

Итальянский министр культуры Дарио Франчесчини 3 октября посетил новые уровни, которые в древние римские времена были самыми дешевыми местами, поскольку они были далеко от арены.

Сегодня два высших уровня Колизея на высоте 52 м обеспечивают великолепный вид на саму арену, а также Римский форум, один из семи римских холмов Палатин и остальной Рим.