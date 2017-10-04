Съемки последнего сезона культового сериала "Игра престолов" стартуют в октябре этого года, серий будет всего шесть, зато очень длинных — порядка полутора часов каждая.

Издание Variety, на которое ссылаются мировые СМИ, выяснило, что HBO собирается потратить на создание каждой серии порядка $15 млн, то есть не менее $90 млн за весь сезон.

Для сравнения — в первом сезоне каждая серия "Игры престолов" в среднем обходилась HBO всего в $6 млн, ближе к середине проекта появились данные о $10 млн за серию. Традиционно, самые большие средства — порядка $15 млн — в сериалах подобного рода тратят на пилотный выпуск.

HBO уже подтвердило двух режиссеров финального сезона — это будут Мигель Сапочник, снявший эпизоды "Битва бастардов" и "Суровый Дом", а также Дэвид Наттер, на чьем счету два последних эпизода третьего сезона, включая "Рейны из Кастамере" о "Красной свадьбе" и две последних серии пятого сезона, в том числе "Милосердие Матери" с убийством Джона Сноу.

Напомним, создатели сериала снимут сразу несколько альтернативных концовок последнего сезона зимой текущего года, чтобы избежать утечек, при этом его премьера состоится только в конце 2018 — начале 2019 года, так как авторы хотят детально проработать концовку всех сюжетных линий.