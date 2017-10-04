У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что у него диагностировали злокачественное образование в левом легком.

Об этом пишет Медуза.

"В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", — цитирует Поргину издание.

О том, что у Николая Караченцова была обнаружена опухоль в легком, Людмила Поргина рассказала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" в начале сентября. Тогда она не уточняла, идет ли речь о злокачественной опухоли, и говорила, что актер прошел лечение в Германии и теперь "чувствует себя замечательно".

Напомним, актеру Николаю Караченцову 72 года. В феврале 2005 года он получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после аварии актеру не удалось.