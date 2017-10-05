Земфира не играла свадьбу с Ренатой Литвиновой

Ранее появилась информация, что певица и актриса поженились в Швеции

Актриса и режиссер Рената Литвинова не вступала в брак с певицей Земфирой.

Об этом ассистент Литвиновой Александра рассказала Ленте.ру в четверг, 5 октября.

Представитель Литвиновой добавила, что появившиеся в сети слухи — абсолютная утка, неправда и клевета. По ее словам, позиция режиссера заключается в том, что людей, которые придумывают и пишут такое, надо наказывать.

"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — заявила представитель режиссера.

Отметим, ранее появилась информация, что Земфира и Литвинова поженились. По данным телеканала РЕН ТВ, торжество состоялось в Швеции, где разрешены однополые браки.

Напомним, Элтон Джон хотел создать семью с женщиной.