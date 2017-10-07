Пока мировые лидеры обсуждают условия введения "голубых касок" на Донбасс, у украинцев появилась шутливая возможность представить, во что может вылиться появление миротворцев на нашей территории. Благо на экраны вышла очередная ода международному сотрудничеству и миру во всем мире. Режиссер – Стивен Куейл ("Пункт назначения 5", "Навстречу шторму").

С наигранно-мягким упорством создатели комедийного боевика убеждают нас: американские "морские котики" - парни, что надо. Попав на территорию бывшей Югославии, военные с упоением погружаются в свою миротворческую миссию: чистят физиономии злым сербам, влюбляются в хорошеньких боснийских девиц и активно ищут приключений на свою подкачанную филейную часть.

По сюжету один из своих "выходных" спецназовцы посвятят поиску югославского города, затопленного во время Второй мировой. Цель - поднять из-под воды 300 тонн золотых слитков и пожертвовать половину "заработанного" на благо Боснии и Герцеговины. Зрителя ждет не только экшн, но и безболезненное мини-погружение в область прикладной физики.

Волна неописуемого восторга зрителю не грозит, но приступа зевоты тоже не случится

Лучшего актера на площадке можно заметить невооруженным глазом. Когда в кадре появляется шеф "морских котиков", он с легкостью перебирает все внимание на себя. Грубоватый, но смышленый вояка – роль, которая для оскароносного Джонатана Симмонса сродни любимого костюма, достаточно вспомнить его сержанта из "Дня патриота", генерала из "Замедленного действия" или руководителя ЦРУ с "После прочтения сжечь". Начальник непоседливых спецназовцев – невозмутимый супербос, умеющий одним предложением приструнить, похвалить и даже подколоть.

Кстати, уместных и незаезженных шуток в боевике Куейла хватает. Они на удивление гармонично вписываются во всеобщий пафосный тон, не добавляя ленте вульгарности или дешевизны.

Однако чем чаще в кадре мелькает персонаж Симмонса, тем сильнее ощущается, что его менее опытные коллеги по площадке переигрывают. Их версия миротворцев слишком "лайтовая" - даже для комедийного боевика. В отдельных сценах "морские котики" больше похожи на резвящихся студентов-качков, чем на мужчин, повидавших немало крови и смертей.

Сценаристы Люк Бессон ("Пятый элемент", "Валериан и город тысячи планет") и Ричард Уэнк ("Неудержимые 2") сделали все возможное, чтобы "котики" не сидели на месте. Непредсказуемость сюжетных поворотов тянет на твердую "девятку" по 12-бальной шкале. Идеальная пропорция: волна неописуемого восторга зрителю не грозит, но приступа зевоты тоже не случится.

The Renegades – очень симпатичный боевик, создатели которого сделали ставку на горячую для многих стран тему. У каждого государства есть какие-то внутренние проблемы, и зрителям сложно не влюбиться в идею о том, что кто-то придет и спасет их. Например, безвозмездно передав стране полпарашюта драгоценностей.

Главное, не проглядеть основной месседж от создателей фильма: прежде всего, государству нужно заботиться о человеческом капитале. Чтобы было кому подружиться с сильными мира сего, заставить их уважать ваш народ и пополнять вашу казну – пусть и не самым традиционным способом.