Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат

"Группа "Лейкопластырь" / Band Aid

Режиссёр: Зои Листер Джонс

В главных ролях: Зои Листер Джонс, Адам Пали, Фред Армисен

США, комедия, 91 мин.

Сюжет: Анна (Джонс) и Бен (Пали) — молодая супружеская пара, переживающая тяжёлый период. У Анны сорвался контракт с издателем книги, и теперь она работает водителем Uber. Бен перебивается фрилансом, рисуя скучные корпоративные логотипы. А недавно пара пыталась завести ребёнка, однако случился выкидыш. Супруги пытаются справиться с трагедией, но не помогает ничего, даже психотерапевт. Они всё чаще и громче ругаются, пока однажды не находят в гараже свои старые гитары.

Зачем смотреть: "Страданию нужен аккомпанемент" — таков слоган у фильма "Группа "Лейкопластырь", режиссёрского дебюта актрисы Зои Листер Джонс, в котором она вдобавок сыграла одну из главных ролей и написала сценарий. Авторский проект Джонс оригинален и очарователен. Вместо того чтобы делать очередную драму о трудностях в отношениях, режиссёр повела фильм в сторону комедии. Герои превращают любые ссоры в песни, которые они импровизируют в своём гараже. На выходе получается эдакий честный и непричёсанный "Ла-Ла Ленд" в стиле "гаражного" рока и ранних White Stripes. "Группа "Лейкопластырь" не пытается разбить нам сердце — напротив, фильм показывает, что может произойти, когда два несчастных человека берутся за дело и пытаются создать что-то из пустоты.

"Cьераневада" / Sieranevada

Режиссёр: Кристи Пую

В главных ролях: Мими Брэнеску, Каталина Мога, Еуджения Босынчяну

Румыния — Франция — Босния и Герцеговина — Хорватия — Македония, драма, 173 мин.

Сюжет: врач средних лет Ларри (Брэнеску) вместе со склочной женой Лаурой (Мога) не без приключений едет на поминки по своему отцу. С трудом припарковав машину, супруги поднимаются в квартиру. Там вся родня в сборе, не хватает только священника, который должен провести поминальный обряд. Большой и не слишком дружной семье приходится ждать и коротать время в разговорах, которые быстро переходят на личности.

Зачем смотреть: румынский режиссёр Кристи Пую сделал себе имя в 2005 году после выхода трагикомедии "Смерть господина Лазареску" о скитаниях пожилого мужчины по больницам Бухареста. Этот фильм стал первым и наиболее авторитетный образцом "румынской новой волны" в кинематографе и принёс режиссёру премию "Особый взгляд" на Каннском фестивале. "Cьераневада" — новый проект Пую. Действие фильма заперто в захламленной трёхкомнатной квартире советского образца, где найдутся знакомые любому украинцу приметы, от ковра на стене до меховой шапки на голове бабушки-коммунистки, которую она не снимает даже за столом. Здесь нет центрального сюжета — лишь хаос споров и взаимных обвинений, которые вытесняют из жизни всякий смысл. "Сьераневада" — блестящий фильм о том, как человеку в этом мире нет места даже на собственных поминках.

"Сырое" / Grave

Режиссёр: Джулия Дюкорно

В главных ролях: Геренс Марилье, Рабах Наит Уфелла, Элла Рамф

Франция — Бельгия, хоррор, 99 мин.

Сюжет: хрупкая вегетарианка Жюстин (Марилье) поступает в ветеринарный колледж, где учится её старшая сестра Алексия (Рамф). У студентов колледжа есть обряд посвящения новичков, который заканчивается ритуальным поеданием сырой печени кролика. Под давлением сестры Жюстин глотает мясо и на следующий день покрывается сыпью. Правда, с сыпью приходит что-то ещё — то ли зверский голод, то ли звериный аппетит.

Зачем смотреть: "Сырое" — скандальный полнометражный дебют французского режиссёра Джулии Дюкорно. На показе фильма в программе Гётеборгского кинофестиваля два зрителя упали в обморок, а некото­рых стошнило. Больше тридцати человек покинули зал, не дожидаясь конца картины, а показ приходилось несколько раз прерывать из-за суматохи и гула в зрительном зале. Такие истории обычно оказываются выдумками пиарщиков, но от ленты Дюкорно действительно бывает не по себе. Это талантливый, мощно снятый хоррор, который льёт кровь не ради самой крови, а для того, чтобы расчертить мрачную историю взросления и сексуального пробуждения одинокой проблемной девушки. Героиня проходит трансформацию на всех уровнях — к концу фильма меняются даже её осанка и походка. Лента получила приз от международной федерации кинопрессы в Каннах.

"Меган Ливи" / Megan Leavey

Режиссёр: Габриэла Каупертвэйте

В главных ролях: Кейт Мара, Иди Фалько, Рамон Родригес

США, биография, 116 мин.

Сюжет: Меган (Мара) — девушка, живущая словно во сне после смерти друга. Проснуться ей помогает случайная встреча на улице с двумя военными — Меган записывается в морскую пехоту. Успешно пройдя военную подготовку, героиня весело напивается вместе с подругами. Праздник омрачается тем, что пьяную Меган замечает командир и в наказание отправляет её чистить клетки служебных собак, обученных искать взрывчатку. Там Меган знакомится с проблемной немецкой овчаркой по кличке Рекс, и этот пёс навсегда меняет её жизнь.

Зачем смотреть: всякий раз, когда мы видим фильм про тяготы женской службы в армии, мы обречены вспоминать "Солдат Джейн" с бритоголовой Деми Мур. Но "Меган Ливи" — история другой породы, хотя бы потому, что в основе лежат реальные события. Меган Ливи вместе с овчаркой Рексом действительно служили в Ираке с 2005-го по 2006 год — вместе искали взрывчатку, прокладывая безопасный путь для пехоты. В итоге Ливи была награждена медалью "Пурпурное сердце". Картина дебютантки Габриэлы Каупертвэйте фокусируется не столько на подвигах Меган и Рекса на поле боя, сколько на их отношениях, на том, как два одиноких существа принюхиваются друг к другу и узнают своего. "Меган Ливи" — фильм, который умеет растрогать, не виляя перед зрителем хвостом.