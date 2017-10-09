Последняя книга про Эраста Фандорина выйдет 8 февраля 2018 года

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал последний роман из серии "Приключения Эраста Фандорина".
Об этом сам писатель сообщил в Facebook.
"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина".
Ощущения странные. Типа "Ах, витязь, то была Наина!", причем Наина - это я.
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Впереди еще много работы – редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника", - написал он и отметил, что роман должен выйти 8 февраля 2018 года в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа "Азазель".
Напомним, Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро.