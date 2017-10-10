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Видео "Звездные войны: Последние джедаи": появился новый трейлер

<span class="label red">Видео</span> "Звездные войны: Последние джедаи": появился новый трейлер
Фото из открытых источников

Восьмой эпизод выходит в прокат в декабре 2017 года

10.10.17 61
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Опубликован трейлер к фильму "Звездные войны: Последние джедаи".

К настоящему времени ролик набрал более 3,5 млн просмотров.

В новой части космической саги снимались Дэйзи Ридли, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Адам Драйвер, Джон Бойега и др. Режиссер – Райан Джонсон. 

Отметим, "Последние джедаи" – второй фильм в новой трилогии "Звездных войн", которую открыл в 2015 году эпизод с подзаголовком "Пробуждение силы". В 2016-м на экраны вышел спин-офф "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Восьмой эпизод выходит в прокат в декабре 2017 года.

Напомним, Джастин Трюдо порадовал участников экономического форума носками с Чубаккой.

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