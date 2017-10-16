Дитя барокко. Как Маурицио Салерно увлёкся органом

Итальянский композитор Маурицио Салерно рассказал Фокусу, как увлёкся органом и музыкой барокко и почему органисты сидят спиной к залу

Когда я зашла в зал Львовского дома органной и камерной музыки, он репетировал. Закончив, резко приподнял ноги и ловко прокрутился на 180 градусов. Сделал это так быстро и технично, будто в консерватории проводят отдельные тренинги по тому, как быстро освобождаться из поглощающего все твои четыре конечности инструмента.

КТО ОН Итальянский органист, композитор; создатель и участник ансамбля L’Estravagante; ведёт активную сольную концертную деятельность; преподаёт искусство игры на органе в Консерватории в Дарфо-Боарио-Терме (Италия); главный органист базилики Santa Maria della Passione ПОЧЕМУ ОН Один из участников VI Итальянского фестиваля музыки барокко, который проводился в Украине этой осенью. Концерты прошли в шести городах. Итальянские музыканты играли на органе, гобое, скрипке, виолончели, альте и клавесине

Мы поздоровались. Он спросил, не органистка (organist) ли я. Я ответила отрицательно, но в рифму — журналистка (journalist).

Вы впервые в Украине?

— Нет, это уже третий мой визит. Пару лет назад приезжал к вам. Играл на клавесине в составе ансамбля L’Estravagante, который мы основали вместе со скрипачом Стефано Монтанари. Год назад у меня был уже органный концерт в Киеве.

На каких композиторов вы равняетесь в своём творчестве?

— Для меня Бах лучший. Во всём. Это что-то неземное. Но не менее важны Д. Букстехуде, Б. Паскуини, Дж. Фрескобальди, Т. Мерула. На самом деле есть много того, что просто лежит на полках музыкальных библиотек, и мы попросту никогда не слышали этих произведений.

Когда вы увлеклись органом?

— Мне было около 16 лет. Я тогда учился в Миланской консерватории по специальности "орган и композитор органной музыки". Учился играть на нём каждый день по 6–8 часов. Это моя первая любовь. Но кроме того я играю ещё и на клавесине.

Какое учебное заведение вы считаете лучшим для изучения искусства игры на органе?

— Зависит от репертуара, который вам по душе. Я предпочитаю играть музыку барокко. Если вы тоже хотите её изучать, то это Scola Cantorum в швейцарском городе Базель. Я совершенствовал там своё мастерство.

Почему именно барокко?

— Период барокко — вершина для музыки. Тогда писал Бах, а до Баха — Букстехуде и Фрескобальди. Концерт органной музыки — это целый театр или опера. Когда ты слушаешь "Прелюдию" Баха, понимаешь, что это абсолютно совершенное произведение.

"Первый родственный органу инструмент появился, кстати, на территории современной Украины. Называется он flauto di Pan (флейта Пана)"

Даже композиторы романтического периода вдохновлялись старой музыкой. Например, Макс Регер или Иоганнес Брамс. У них другой музыкальный язык, он отличается, но наполнение схожее. Структуру произведения всё же навевает барокко.

Фортепиано называют королём инструментов, а кто же тогда орган?

— Орган самый важный инструмент и самый старый. На органе я касаюсь одной ноты — и одна труба "поёт". Касаюсь нескольких — и будто играет целый оркестр.

Первый родственный органу инструмент появился, кстати, на территории современной Украины. Называется он flauto di Pan (флейта Пана). Он был изобретён около 3 тысяч лет до нашей эры. Это самый старый инструмент, который мы знаем. (Игру на флейте Пана можно услышать и сегодня во Львовском доме органной и камерной музыки. – Фокус).

Что для вас итальянская музыка?

— Это лучшие примеры первой музыки барокко с 1500–го по 1600 годы. Лучший период развития органной музыки. Это творчество Фрескобальди, Габриеля, Паскуини. Многие музыканты приезжали в Рим учиться у Фрескобальди. Например, музыканты из южной Германии — Георг Муффат и Иоганн Фробергер.

200 лет назад не было интернета, но музыканты из разных стран знали музыку друг друга. Бах знал произведения Вивальди. Он сделал транскрипцию произведений Вивальди для органа. Бах изучал итальянскую музыку и пытался её адаптировать к исполнению на органе. Бернардо Паскуини и Арканджело Корелли тоже "переводили" для клавиатуры органа.

Какими тремя прилагательными можете охарактеризовать итальянскую музыку?

— Чистая, разумная… и эта музыка — плод вдохновения композиторов от окружающего искусства, от архитектуры.

Органисты едва ни единственные, кому можно сидеть спиной к зрителю. Вы чувствуете спиной энергию аудитории?

— Честно говоря, я полностью концентрируюсь на произведении, которое исполняю.

А людям в зале интересно смотреть, как мы играем, и руками, и ногами, поэтому мы так садимся.

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Вечером на концерте Маурицио Салерно можно было в этом убедиться. Сдержан, приветлив, умеренно драматичен и так же грациозен в повороте на 180 градусов.