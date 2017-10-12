В Одессе открывают первый в Украине подземный театр

В Одессе, на Военном спуске, 18 создали первый в Украине подземный театр. Об этом сообщает Думская.

Один из самых колоритных двориков города. Его нет на туристических маршрутах, но одесситы любят приводить сюда друзей из других городов, чтобы показать уголок "той самой", исчезающей Одессы.

Военный спуск, 18. Дом крупного общественного деятеля и мемуариста Осипа Чижевича. Снаружи это неприметное двухэтажное здание, зато внутри колорита хоть отбавляй: увитая диким виноградом подпорная стена, бельевые веревки, протянутые через весь двор, запах жарящихся котлет и невозмутимый кот, который, кажется, ходит за вами по пятам из одного одесского двора в другой.

Однако и это всего лишь верхушка айсберга. Под зданием таятся огромные подвалы. Высота их сводчатых потолков местами достигает пяти метров. За два века эти помещения использовались по-разному — и как винные погреба, и как склад контрабандных товаров, и как место для сборищ тайных обществ.

Последние десятилетия и до недавнего времени подвалы были заброшены. Здесь годами скапливался мусор и текла канализация. А сейчас вовсю кипит работа. В сумрачные подземелья вдыхают новую жизнь – театральную. Руками энтузиастов в подвалах дома Чижевича создается новое театральное пространство под названием ТЕО – первый подземный театр Украины.

"Мы целенаправленно искали такое место – помещение с интересной историей и необычной архитектурной составляющей. И нашли мы его тут", – рассказала руководитель проекта Юлия Юн, добавив, что идея такого театра родилась еще три года назад.

Театр откроют 30 октября. Первым спектаклем, который покажут на подземной сцене, станет "Ифигения, Апофеоз" по мотивам трагедии Эврипида.