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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Despacito побил рекорд YouTube

Видео Despacito побил рекорд YouTube

<span class="label red">Видео</span> Despacito побил рекорд YouTube
Фото: скриншот

Район пуэрториканской столицы, где был снят клип, оказался разрушенным ураганом "Мария"

13.10.17 440
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Клип двух пуэрто-риканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito за десять месяцев набрал на YouTube более четырех миллиардов просмотров, побив рекорд.

Это первый видеоролик, который так часто смотрят.

Ролик опубликовали 12 января. Он уже набрал на YouTube более 22 миллионов лайков. Кроме того, Despacito стала еще и самой прослушиваемой песней на музыкальных стриминг-сервисах. 

Исполнитель Луис Фонси в своем "инстаграме" поблагодарил всех, кто голосовал за этот клип. Он также опубликовал видео, где кадры из клипа чередуются со снимками тех мест, где снимался клип после ураганов.

"Мы сотворили историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось", — написал он в соцсети. 

Отметим, район пуэрториканской столицы Сан-Хуана Ла Перла, в котором был снят клип на песню местного исполнителя Лукаса Фонси Despacito, оказался почти полностью разрушен обрушившимся на остров ураганом "Мария".

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