Госкино запретило показ в Украине еще трех российских фильмов

Речь идет о лентах - "Мои чужие дети", "Звонок из прошлого" и "Любовь не обманешь"

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ еще трех российских фильмов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"13 октября 2017 года Государственного агентства Украины по вопросам кино аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию т/фильмов "Мои чужие дети" (реж. В.Нетецкий), "Звонок из прошлого" (реж. С.Васьковский) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворный).

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Решение было принято на основании ст.15 ЗУ "О кинематографии", которым регламентирован перечень оснований для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, а также аннулирования и отмены государственной регистрации, в том числе в случае выявления в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений.