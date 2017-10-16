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Главная » Стиль жизни » Культура » Мир через колено. Лучшие сериалы октября
Мир через колено. Лучшие сериалы октября
Кадр из сериала "Мистер Робот"

Мир через колено. Лучшие сериалы октября

Хакер-революционер, доктор в беде и маньяки в клетках — в лучших сериалах октября

Иван Кислый - 16.10.17 15
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"Мистер Робот" / Mr. Robot

Создатель: Сэм Эсмейл
В главных ролях: Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин
Премьера: 11 октября

Летом 2015 года эфирный канал USA взорвал телевидение драмой "Мистер Робот", многослойным и многословным высказыванием о современности из уст мрачного хакера Эллиота. Асоциальный герой водил крепкую дружбу с аквариумной рыбкой и своими галлюцинациями, которые нашёптывали ему, как переломить мир через колено с помощью клавиатуры и зашифрованного сетевого подключения. Для автора сериала Сэма Эсмейла это был сверхуспешный дебют на ТВ — ему не только удалось смешать взрывоопасность "Бойцовского клуба" с безжалостностью "Таксиста", но и получить признание критиков в виде премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма". В третьем сезоне "Мистера Робота" заказано десять эпизодов, а среди новых лиц на экране появится лауреат премии "Эмми" Бобби Каннавале ("Подпольная империя").

"Охотник за разумом" / Mindhunter

Создатель: Джо Пенхалл
В главных ролях: Джонатан Грофф, Холт МакКэллани, Анна Торв
Премьера: 13 октября

"Охотник за разумом" базируется на одноимённой книге писателя Марка Олшакера и Джона Дугласа, бывшего агента ФБР. В центре событий два федерала, которые общаются с осуждёнными серийными убийцами для того, чтобы лучше понимать их мышление, а полученные знания применять в своих расследованиях. Для телевидения книгу адаптировал Джо Пенхалл, работавший над сценарием "Дороги" по роману Кормака Маккарти. Исполнительный продюсер "Охотника за разумом" — лауреат "Золотого глобуса" Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Социальная сеть"), который не первый раз снимает для ТВ. Он начинал свою кинокарьеру с постановки музыкальных видео, а в 2013 году был у истоков политического сериала "Карточный домик", для которого снял две стартовые серии. Занятно, что ещё в 2009 году Дэвид Финчер пытался запустить "Охотника за разумом" на кабельном канале HBO, но там не поддержали затею. В конечном счёте проект понравился онлайн-кинотеатру Netflix, и он заказал второй сезон задолго до начала первого. Все эпизоды шоу появятся в день премьеры, а Дэвид Финчер снял первую, вторую и финальную серии "Охотника за разумом".

"Шанс" / Chance

Создатели: Кем Нанн, Александра Каннингэм
В главных ролях: Хью Лори, Дайан Фарр, Лиза Гэй Хэмилтон
Премьера: 11 октября

"Этот сериал выведет нас в высшую лигу по производству эксклюзивного контента", — обещал перед премьерой "Шанса" Майк Хопкинс, глава цифрового стриминг-сервиса Hulu. Он ошибся — на вершину Hulu смогла подняться антиутопия "Рассказ служанки", которая на церемонии награждения "Эмми" в сентябре этого года собрала все главные награды, включая приз за "Лучшую драму". "Шанс" — история попроще, зато с Хью Лори в главной роли. После финала "Доктора Хауса" актёр почти три года отдыхал от съёмочной площадки — то записывал блюзовые альбомы, то давал со своей группой концерты по всему миру, включая Украину. Хью Лори вернулся на экраны только в 2015 году в блокбастере "Земля будущего". Hulu удалось заманить Лори в "Шанс", психологический триллер по книге Кема Нанна, только гарантировав актёру съёмки в двух полноценных сезонах по десять серий в каждом. Хью Лори играет психоневролога, который принял чересчур близко к сердцу проблемы своей пациентки и оказался в водовороте лжи и насилия. Два эпизода "Шанса" в новом сезоне поставил Джонас Пейт, режиссёр триллера "Детектор лжи", где Тим Рот мастерски изводил полицейских в маленькой комнатушке для допросов.

"Очень странные дела" / Stranger Things

Создатель: Мэтт Даффер, Росс Даффер
В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун
Премьера: 27 октября

Братья Мэтт и Росс Даффер дебютировали в большом кинематографе оригинальным и камерным хоррором "Затаившись". Эту ленту оценил режиссёр М. Найт Шьямалан, предложив братьям поработать сценаристами в его телепроекте "Сосны". Так они оказались на телевидении и быстро сообразили, что сегодня здесь разрешено фактически всё. В итоге братья Даффер взяли за ориентир фильмы Стивена Спилберга — в частности, "Инопланетянин" и "Полтергейст", — и в прошлом году затеяли "Очень странные дела", свой сериал с Вайноной Райдер в главной роли. Актриса сыграла мать пропавшего 12-летнего Уилла, которая готова на что угодно, лишь бы вернуть сына невредимым. Проблема в том, что Уилла похитили то ли НЛО, то ли правительство, то ли нечто из другого измерения. Братьям Даффер удалось мастерски сработать в жанре ностальгической фантастики — "Очень странные дела" настолько понравились зрителям, что стали третьим по популярности сериалом онлайн-кинотеатра Netflix. События второго сезона шоу развиваются спустя год после финала первого. В будущих эпизодах герои смогут найти долгожданные ответы об исчезновении Уилла и сразиться с новой бедой, закрывшей собой горизонт.

"Хорошее поведение" / Good Behavior

Создатели: Чад Ходж, Блейк Крауч
В главных ролях: Мишель Докери, Хуан Диего Ботто, Терри Кинни
Премьера: 15 ноября

Летти, бывалая воровка и мошенница, отсидела в тюрьме за свои подвиги и вышла на свободу по условно-досрочному. Теперь она старается вести образцовую жизнь. Работает в паршивой забегаловке, воспитывает десятилетнего сына-молчуна, за которым, пока мать была за решёткой, присматривала бабушка. Героиня исправно посещает своего куратора, даёт чаевые, не ездит на красный и даже не думает о том, чтобы вновь взяться за криминал. Но жизнь непредсказуема: однажды Летти случайно узнает о заказном убийстве и попытается помешать киллеру. Не из любви к человечеству, а ради острых ощущений, без которых её жизнь окончательно потеряла вкус и смысл. Главную роль в сериале исполнила Мишель Докери, прославившаяся в роли острой на язык леди Мэри из "Аббатства Даунтон". Её дерзкому нраву давно пора было сменить чопорные британские платья начала ХХ века на современные мини. "Хорошее поведение" — адаптация цикла книг американского писателя Блейка Крауча. Руководит проектом Чад Ходж, который пытался подселить сов из "Твин Пикса" в другое шоу по романам Крауча — "Сосны". Во втором сезоне "Хорошего поведения" заявлено десять серий.

"Трудности ассимиляции" / Fresh Off the Boat

Создатель: Нахнатчка Кхан
В главных ролях: Рэндолл Парк, Констанс Ву, Йен Чен
Премьера: 3 октября

Эфирный канал ABC славится умением создавать успешные ситкомы для всей семьи. "Трудности ассимиляции" планировали как прямого конкурента шоу "Американская семейка", но на деле сериал оказался куда ироничнее к жизненному укладу "белых людей" — мы видим их быт глазами дружной семьи тайваньских иммигрантов. Они переезжают из шумного Вашингтона в американскую глубинку в погоне за той самой мечтой — глава семейства решил открыть традиционный американский стейк-ресторан. Это фактически невыдуманная история — сериал АВС вдохновляется мемуарами Эдди Хуанга, владельца сети ресторанов тайваньской кухни Baohaus. "Трудности ассимиляции" придумал Нахнатчка Кхан, создатель едкой комедии "Не верь стерве из квартиры 23".

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