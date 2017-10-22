Небезопасно для просмотра на работе. 10 клипов в плей-лист октября

В октябрьском плей-листе четыре клипа, снятые в Киеве. Рифмой к ним стало несколько откровенных роликов, просмотр которых в офисе может зарумянить щёки ваших коллег

OrelSan — Basique

Из символа коррупции недостроенный Подольско-Воскресенский мост в Киеве превратился в телезвезду. Вслед за брендами Diesel и Mazda локацию облюбовал французский рэпер OrelSan, снявший здесь манифест по случаю выхода второго сольного альбома (поклонники ждали его шесть лет). Энергично шагая к обрыву, певец объясняет, что альбом будет посвящён базовым вещам: "Политики — патологические лжецы, умные люди не всегда красноречивы, расизм бессмыслен — вот что самое главное!" В такт с ним марширует длинная шеренга киевлян всех цветов кожи, в финале образуя "живые" цифры: 20.10.17. Это дата выхода альбома.

Com Truise — Propagation

Американский электронщик Сет Хейли, известный под сценическим именем Com Truise (в псевдониме переставлены буквы имени актёра Тома Круза), прославился своими композициями в духе 80-х. Винтажные стили и семплы в случае композиции Propagation легли на видеоряд с вечной, как институт брака, темой женщин-домохозяек, идеальных в кулинарии, глажке и сексе. Действие развивается в русле технократических ужастиков последних лет: идеальная женщина обнаруживает, что она —управляемый робот и в отместку топит в домашнем бассейне потребителя-мужа. Эти ужасы сопровождает космически бесстрастный музыкальный ряд.

Latexfauna — Lime

Свежайший видеоролик от киевского квинтета Latexfauna, неизменно радующего слушателя своим суржиком. Фронтмен группы Дмитрий Зезюлин пользуется им ненавязчиво и даже со вкусом, без иронии и пародийного подтекста. Романтический трек Lime участники группы назвали "самою нєжною" и горячо любимой работой. "Якщо по-чєсноку, то записали ми її вже давно, просто также хотіли відзняти красівий відосік до неї", — признаются музыканты на своей facebook-страничке. Видосик, и правда, хорош: тут и летний отдых, и ночные пробежки по оранжереям и орхидейной красоты девушки в нижнем белье или совсем без него.

Paloma Faith — Crybaby

Вот и Палома Фейс добралась до Киева — сняла клип в библиотеке Вернадского и на плацу перед скульптурой "Родина-мать". Разумеется, декорации использованы как символы тоталитаризма, а клип посвящён жестоким методам воспитания детей, не оставляющим места дрожи и сомнениям. В самой же песне утверждается противоположное: "Плачь, настоящий мужчина не скрывает своих чувств". Один из самых красивых кадров — это когда взрослые воспитанницы в чём-то среднем между советской школьной формой и одеждой католических монашек проплывают по лестничному серпантину Вернадки мимо бюстов великих мыслителей.

Charlotte Gainsbourg — Deadly Valentine

Отличная композиция Шарлотты Генсбур восхищает гармоническими светотенями — резкими переключениями между мажором и минором, выразительным вокалом и отстранённым аккомпанементом, ярким передним планом и загадочным клокотанием заднего. Клип не менее хорош — танцующая Шарлотта вместе с Девом Хансом (Blood Orange) и их прототипы — темнокожий мальчик и светлокожая девочка, аналогичная пара подростков и стариков. У всех девочек, девушек и женщин в волосах — свадебная фата, все мальчики, юноши и мужчины — в белых майках и чёрных бабочках. "Я хотела изобразить помолвку длиною в жизнь", — комментирует Шарлотта.

Jamala — Сумую

Объединение спокойной чувственности и беспокойной страстности — отличный эмоциональный коктейль песни Джамалы "Сумую". Режиссёр Игорь Стеколенко снял на него тёплое летнее видео в Португалии. Пейзажи заставляют тосковать по португальскому раю даже тех, кто никогда там не был, а потому клип вполне уместно прокручивать в туристических агентствах, популяризируя регион Алгарви, Прайя-да-Фалезия в округе Албуфейра и район Касела Велья в округе Тавира. Сама песня — о внутренней "девочке Амели". Джамала признаётся, что очень любит одноимённый фильм и даже отождествляет себя с героиней Одри Тоту.

Radiohead — Lift

Наконец-то цепляющая песня Radiohead, заставляющая любить группу не за былые заслуги, а за каждый звучащий момент здесь и сейчас. Видео тоже остроумное — Том Йорк едет в лифте с двумя голубыми мусорными пакетами, а на каждом этаже заходят и выходят новые жильцы и офисные сотрудники. В коридоре, разумеется, творится лёгкий сюр, иначе это был бы не Radiohead: разбросанные вазоны с цветами, комнаты вверх тормашками и, в конце концов, переход в другой лифт с ещё одним Томом Йорком. Таинственно, красиво, и, главное, в следующий раз, садясь в лифт с мусорными пакетами в руках, можно почувствовать себя Томом Йорком.

Avicii — Lonely Together ft. Rita Ora

Лидер просмотров среди киевских клипов этой подборки — видеоработа на совместную композицию шведского диджея Avicii и британской R&B вокалистки Риты Оры Lonely Together. С момента публикации 18 сентября она набрала более 16 млн просмотров на YouTube и не собирается останавливаться в этой гонке. Главные герои ролика тоже не останавливаются — бегут сквозь дарницкий парк "Победа" и ботанический сад, на ходу дотрагиваясь до замерших продавцов и фокусников. Одна из локаций клипа — Рыбальский мост — возможно, в последний раз мелькает в кадрах этого ролика. Последние лет пять его грозятся разрушить.

Lana Del Rey — White Mustang

Самая короткая композиция Ланы Дель Рей из альбома Lust for Life — это White Mustang, длящаяся всего две минуты и сорок четыре секунды. Разумеется, клип растянули почти до пяти минут, поэтому посреди томной песни вдруг вступает бодрая труба и Лана пляшет под неё вместе с исландским актёром Эдвардом Эгилссоном, играющим в этом видео роль соблазнённого ею рок-музыканта. Впрочем, длинноволосый рокер поначалу вёл себя слишком уж отстранённо, и, видимо, в отместку за эту заторможенность Лана бросает его сразу же после танца. Самая трогательная сцена — когда рокер плачет, вспоминая закончившийся роман.

Justice — Pleasure

"Ого, такое можно публиковать на YouTube?" — первое, что приходит в голову, при просмотре новой видеоработы Александра Кортеса на песню французского электронного дуэта Justice Pleasure. Впрочем, в кадре не банальный секс, а космическая любовь, приводящая к космическому деторождению. А пульсирующие обнажённые мужское и женское тела, небось, метафоры диалектического закона борьбы и единства противоположностей, затейливо подсвеченные синим неоном. Музыка, под которую эта божественная вакханалия происходит — салют самим себе образца 2007 года: в песне использован семпл из хита Justice Phantom Pt. II.