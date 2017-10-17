Ильенко: "Сторожевая застава" установила новый кассовый рекорд

Украинский приключенческий фильм в жанре фэнтези "Сторожевая застава" установил новый кассовый рекорд. Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко в Facebook.
"Бокс-офис "Сторожевой заставы" за первый уикенд составил 8 184 869 грн, а посмотрели фильм 110 628 зрителей! Поздравляю нас всех с новым рекордом украинского кино в прокате! Но он мог быть большим ", - написал он.
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Напомним, в Украине начались съемки исторического фильма "Круты 1918. Защита".