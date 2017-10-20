"Молодость" знает. Пять фестивальных лент, которые надо посмотреть

В этот уик-энд в двух столичных кинотеатрах — "Украина" и "Киев" — состоится показ фестивальных картин: короткий и полный украинский метр, европейская классика и новые фильмы. Фокус выбрал пять лент, которые стоит посмотреть на большом экране.

Фильм Анджея Вайды "Человек из железа" получил в 1981 году "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. События происходят в Польше 1980-х годов. В центре — история лидера забастовочного комитета Мацея Томчика. Сценарий ленты частично основан на документальных событиях, которые происходили в Гданьске. Вайда использовал документальную хронику с рабочей забастовки на судоверфи.

После смерти Вайды фильм отреставрировали для специального показа в Каннах в этом году. Восстановленную версию картины увидят гости фестиваля. После сеанса состоится дискуссия, в которой примет участие один из идеологов профсоюза "Солидарность", специальный гость фестиваля Збигнев Буяк.

Литовский документальный фильм "В ожидании вторжения" рассказывает о новейшей истории. В центре — литовские новобранцы, которые готовятся к возможному российскому вторжению. По словам режиссёра Неринги Мядутите, снять такое кино её побудила аннексия Крыма. В Литве она познакомилась с пятью тяжелоранеными бойцами из Украины, которых поддерживал доброволец из Союза стрелков Рамунас Шерпетаускас.

Показ фестивальных картин состоится в двух столичных кинотеатрах — "Украина" и "Киев"

"Во времена всё возрастающей агрессии России по отношению к Литве, поняла, что следующими можем быть мы. Литовские призывники вступают в войска с таким же рвением и любовью к родине, как и эти украинские воины. Это вдохновило меня создать фильм о пути, который молодые мужчины Литвы выбирают в стране, готовящейся к обороне", — рассказывает режиссёр. Надо отметить, что выход ленты не оставил равнодушными российские СМИ, которые уже изошли пеной по поводу содержания ленты.

Одна из самых важных картин "Молодости" — "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" Аскольда Курова. Это документальное кино об украинском режиссёре, который сидит в российской тюрьме по обвинению в терроризме. Лента была номинирована на международную премию Silver Eye 2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы. Все деньги от продажи билетов команда КМКФ "Молодость" перечислит семье Олега Сенцова.

"Саамская кровь" шведки Аманды Кернел был отмечен наградами на международных фестивалях, например, в Венеции эта лента была признана лучшим европейским фильмом. Это история девочки-подростка Эллы-Марье. Действие происходит в 1930-е годы. Шведские учёные из Института по расовым вопросам изучают детей саамов и делают вывод, что они менее развиты в сравнении со шведами. По словам, режиссёра, отец которой саам, этот момент особенно шокировал европейскую публику. "Ведь все привыкли, что Швеция — продвинутая страна, — говорит Аманда Кернел, — но на самом деле в те годы шведские учёные фактически заложили основы расовой философии, которую затем взяли на вооружение фашисты".

На фестивале состоится премьера украинско-словацкой картины "Межа". Эта лента номинирована от Словакии на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Украина вложила в производство 7 млн грн. Здесь снялись отличные украинские актёры — Станислав Боклан и Римма Зюбина. В основе ленты — история о людях, которые живут по обе стороны границы, разделяющие страны. Трек к фильму записал Олег Скрипка. Летом 2017 года на кинофестивале в Карловых Варах фильм получил "Хрустальный глобус" за лучшую режиссуру.