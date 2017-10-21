Фильм — участник основной программы Каннского кинофестиваля "Хорошее время" начинается с крупного плана двух афроамериканцев, которые грабят нью-йоркский банк. Вернее, даже не банк, а так себе — маленький банчик. И грабят они его как-то очень неумело, но успешно. Впрочем, успешно только до той минуты, когда они в машине открывают сумку, чтобы пересчитать украденные деньги. И тут же их белые физиономии (афроамериканские лица были лишь резиновыми масками) оказываются покрытыми красной краской из взорвавшегося в сумке баллончика, предусмотрительно положенного туда кассиршей банка.

Дальше — больше. Через несколько минут зритель понимает, что один из грабителей, которого зовут Ник, умственно отсталый. И что второй грабитель, Конни, которого играет Роберт Паттинсон, любимец барышень и красавчик из "Сумерек" — его брат. Понятно, что такая парочка профессиональными грабителями быть не может. Это выясняется тут же, когда Ник, спасаясь от полицейских, принимает стеклянную дверь за открытую и врезается в неё на полном ходу. Конни бросает окровавленного брата, лежащего на тротуаре без сознания, и убегает. Но не потому, что он сволочь, а потому, что, только оставаясь на свободе, он может попытаться вытащить брата из неволи.

То, как Конни в течение одной нью-йоркской ночи пытается достать деньги, чтобы внести за брата залог (большинство тех купюр, что в сумке из ограбленного банка, испорчены краской), и составляет сюжетную канву фильма. Правда, кроме этого, он ещё и пытается выкрасть брата из больницы, куда того привезли из камеры предварительного заключения. Но мы уже и так наплодили спойлеров, так что дальше сюжет пересказывать не будем, а лучше попытаемся ответить на вопрос, почему "Хорошее время" попало в основную программу самого престижного в мире кинофестиваля. Фильмы для этой программы отбирают записные снобы (а о том, как выбирают победителей, и говорить лень, столько уже переговорено) — что же их в этой вроде бы заурядной, на первый взгляд, криминальной истории привлекло?

Ответ приходит уже после просмотра, причём не сразу. Сразу в фильме впечатляет только великолепный саундтрек Дэниела Лопатина, более известного как Oneohtrix Point Never (а на финальных титрах споёт ещё и его величество Игги Поп), — настолько впечатляющий, что был награждён в Каннах специальным призом. Плюс отличная игра Роберта Паттинсона и других актёров. (Роль умственно отсталого Конни, кстати, исполнил один из двух режиссёров фильма и двух Сафди — Бен). Удовольствие от остального приходит как послевкусие после хорошего коньяка — возможно, именно потому, что фильм сделан настолько органично, что воспринимается поначалу как "синема верите", снятая скрытой камерой живая жизнь.

В этой органичности и заключается секрет сильного воздействия фильма. В реальной жизни мы ведь тоже часто реагируем на сильные события только постфактум (недаром существует понятие "посттравматический шок"), когда "отдышимся". А "отдышаться" зрителю удаётся только после окончания фильма, поскольку все полтора экранных часа "Хорошего времени" и есть гонка главного героя на опережение времени. Гонка, в ходе которой он вовлекает в действие шестнадцатилетнюю афроамериканку из бедного квартала, которая, естественно, влюбляется в такого белого красавчика, конченого неудачника-драгдилера и других незадачливых нью-йоркеров.

Все полтора экранных часа "Хорошего времени" и есть гонка главного героя на опережение времени

Нью-Йорк — тут вообще одно из ключевых слов. Энергетика этого города такова, что слова "и, конечно, одним из главных героев является сам Нью-Йорк" встречаются в рецензиях на каждый второй фильм, действие которого происходит в Большом яблоке. Но в "Хорошем времени" Нью-Йорк необычный, то есть на самом-то деле самый что ни есть обычный, настоящий, но не киношный, Нью-Йорк бедных кварталов, запущенных квартир с барахлящими телевизорами, купленными, скорее всего, на распродаже, и полупустыми холодильниками. Правда, в конце фильма герои попадают в совсем другую квартиру, малогабаритную, но уютную, прекрасно обставленную — и это тоже реалии Нью-Йорка, но уже другого, Нью-Йорка тех, кому удалось устроиться на мало-мальски приличную работу.

Наверное, именно вот эта всамделишность "Хорошего времени" и впечатлила каннское жюри, состоящее из людей, которые, попадая в Нью-Йорк, обозревают его из окон дорогих гостиниц, ресторанов и автомобилей. Тут можно вспомнить, что они в своё время отдавали Золотую пальмовую ветвь нью-йоркским "Таксисту" Мартина Скорсезе и "Криминальному чтиву" Квентина Тарантино, которое, кстати, начинается, как и "Хорошее время", с неудачного ограбления двумя любителями какого-то захудалого места. Другое дело, что создатели "Хорошего времени" не претендовали изначально на мрачную изощрённую психологичность "Таксиста" или жанровые открытия "Криминального чтива" и, соответственно, на высшую награду Канн. Но фильм, тем не менее, сделали отличный, который может понравиться как киноснобам, так и простым любителям экшена.