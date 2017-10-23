Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Умер один из основателей AC/DC Джордж Янг

Умер один из основателей AC/DC Джордж Янг

Умер один из основателей AC/DC Джордж Янг
Фото: facebook.com/acdc

Музыкант скончался в возрасте 70 лет

23.10.17 307
400

23 октября в возрасте 70 лет скончался австралийский музыкант шотландского происхождения Джордж Янг. Об этом сообщается на Facebook-странице рок-группы AC/DС.

"С болью в сердце мы объявляем о кончине нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC", — говорится в сообщении.

Участники группы отмечают, что "не могли желать более преданного и профессионального музыканта, автора песен, продюсера и советника". 

"За все, что он сделал и дал нам за свою жизнь, мы всегда будет помнить его с благодарностью и хранить воспоминания о нем в наших сердцах", — заключают участники группы.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Напомним, Джордж Янг родился в Глазго, Шотландия, в 1946 году. В 1963 году вместе с семьей переехал в Сидней, Австралию. Вместе с братьями Ангусом и Малькольмом создал группу AC/DC в 1973 году, долгое время сотрудничал с ней в качестве продюсера, являлся автором части песен и некоторое время даже выступал в ней в качестве бас-гитариста. Джордж Янг лично продюсировал такие альбомы группы, как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Небезопасно для просмотра на работе. 10 клипов в плей-лист октябряСвидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщинойДитя барокко. Как Маурицио Салерно увлёкся органом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 2484
  2. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 3148
  3. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 2298
  4. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 4271
  5. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 2609
  6. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 2521
  7. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 1834
  8. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 1553
  9. Фук и пшик. Над чем и над кем стебётся Виктор Пелевин в романе iPhuck 10 1964
  10. Мир через колено. Лучшие сериалы октября 1684
  1. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 2838 / 3305
  2. Билеты на шесть поездов в западном направлении пока не продаются 2339 / 2697
  3. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 2160 / 51090
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1414 / 81921
  5. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 1245 / 2752
  6. Эксперты подсчитали, кто больше всех нагадил в космосе 1234 / 1469
  7. Винницкий мэр ответил Путину за Петлюру 1117 / 2447
  8. Кадыров введет войска в Арктику 1048 / 1343
  9. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 1042 / 1553
  10. Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими 1024 / 1229
  1. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 7 / 1553
  2. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 6 / 3305
  3. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 5 / 1260
  4. Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими 5 / 1229
  5. Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды 4 / 561
  6. Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками 4 / 469
  7. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 4 / 2658
  8. Возле Верховной Рады произошли столкновения 3 / 722
  9. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 3 / 2752
  10. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 3 / 51090
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.