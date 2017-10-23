Умер один из основателей AC/DC Джордж Янг

23 октября в возрасте 70 лет скончался австралийский музыкант шотландского происхождения Джордж Янг. Об этом сообщается на Facebook-странице рок-группы AC/DС.

"С болью в сердце мы объявляем о кончине нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC", — говорится в сообщении.

Участники группы отмечают, что "не могли желать более преданного и профессионального музыканта, автора песен, продюсера и советника".

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"За все, что он сделал и дал нам за свою жизнь, мы всегда будет помнить его с благодарностью и хранить воспоминания о нем в наших сердцах", — заключают участники группы.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Напомним, Джордж Янг родился в Глазго, Шотландия, в 1946 году. В 1963 году вместе с семьей переехал в Сидней, Австралию. Вместе с братьями Ангусом и Малькольмом создал группу AC/DC в 1973 году, долгое время сотрудничал с ней в качестве продюсера, являлся автором части песен и некоторое время даже выступал в ней в качестве бас-гитариста. Джордж Янг лично продюсировал такие альбомы группы, как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage.