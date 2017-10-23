Гройсман пообещал дать полмиллиарда грн на украинское кино

Кабмин закладывает в проект госбюджета-2018 по меньшей мере 500 млн грн на развитие отечественного кинематографа

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Правительственный портал".

"В 2018 году мы предусматриваем 500 млн грн. Это средства, которые мы направляем на поддержку. Но нужны не только средства. Нужно законодательно создать полноценную систему развития кинематографа и урегулировать проблемы, которые создают барьеры такому развитию", - сказал Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул необходимость прозрачности процесса оказания государственной поддержки, создания условий для конкуренции и привлечения регионов к кинопроизводству.

"Просил бы четко структурировать цели, которых хотим достигнуть, определить равные правила для всех относительно доступа к господдержке и подумать о развитии региональной составляющей", - добавил Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, некоторые законодательные инициативы по развитию киноиндустрии уже наработаны и ждут рассмотрения в Раде.

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