Студия Focus Features опубликовала трейлер фильма "Призрачная нить" режиссера Пола Тома Андерсона.
В фильме рассказывается о британском модельере Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-х годах создавал одежду для королевской семьи.
Актер Дэниел Дэй-Льюис, трехкратный обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль, исполнил роль Вудкока.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надо поднять голову и смотреть другие сны, — Сергей Лозница
Это последняя роль Дэй-Льюиса, в июне 2017 года 60-летний актер заявил, что уходит из кино.
Отметим, Дэниэл известен по фильмам "Банды Нью-Йорка", "Баллада о Джеке и Роуз", "Нефть", "Девять" и "Линкольн".
Премьера фильма "Призрачная нить" состоится 25 декабря 2017 года.
Напомним, Гройсман пообещал дать полмиллиарда грн на украинское кино.