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Главная » Стиль жизни » Культура » Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат
Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат
Кадр из фильма "Малые часы"

Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат

Дерзкие монашки, влюблённые подростки и богатырь с принципами — в лучших фильмах, не попавших в украинский прокат

Иван Кислый - 07.01.18 637
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"Драка в блоке 99" / Brawl in Cell Block 99

Режиссёр: С. Крэйг Залер
В главных ролях: Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Дон Джонсон
США, криминальный триллер, 132 мин.

Сюжет: у бывшего зэка Брэдли (Вон) неудачный день. Сначала его увольняют из автосервиса, где он честно трудился после отсидки. Брэдли возвращается домой пораньше и узнаёт, что жена ему изменяет. Борясь с желанием размазать супругу по асфальту, он вместо этого крушит её автомобиль, причём голыми руками. Выпустив пар, герой прощает жену при условии, что они начнут жить по-новому и заведут ребёнка. Чтобы заработать на памперсы, Брэдли возвращается к криминалу.

Зачем смотреть: в 2015 году режиссёр-дебютант С. Крэйг Залер снёс голову и критикам, и зрителям "Костяным томагавком", где скрестил классический вестерн с пещерным хоррором. "Драка в блоке 99" — второй фильм Залера, хотя сценарий для него режиссёр написал раньше, чем "Томагавк". Главный герой фильма — преступник с принципами и настоящий богатырь. Для этой роли Винс Вон набрал почти семь килограммов мышечной массы и занимался боксом три месяца. По словам актёра, эта подготовка сильно упростила для него участие в боевых сценах. А их здесь много, название фильма не врёт. Брэдли оказывается в ситуации, когда дробить людям кости и выдавливать глаза нужно на благо жены и нерождённого ребёнка. "Драка в блоке 99" — жестокий криминальный триллер с мягким, как ни странно, сердцем.

"Каменное сердце" / Hjartasteinn

Режиссёр: Гутмундур Арнар Гудмундсон
В главных ролях: Бальдур Эйнарссон, Блайр Хинрикссон, Дилья Вальсдоттир
Исландия — Дания, драма, 129 мин.

Сюжет: отдалённая рыбацкая деревушка в Исландии, лето. Два мальчика — Тор (Эйнарссон) и Кристиан (Хинрикссон) неразлучны настолько, что их дразнят другие дети, называя любовной парочкой. Развлечений на каникулах тут немного, чего не скажешь о подростковой энергии, которая бывает деструктивной: герои ловят рыбу только для того, чтобы размозжить ей голову, и крушат старые автомобили на свалке. Когда ребята начнут ухаживать за девочками, выяснится, что их неразлучность была чем-то большим, чем дружба.

Зачем смотреть: "Каменное сердце" — первый полнометражный фильм исландского режиссёра Гутмундура Арнара Гудмундсона. Дебют оказался успешным: лента собрала 32 награды на фестивалях, среди которых выделяется приз на Венецианском кинофестивале. Этот успех закономерен, ведь "Каменное сердце" — мощное и аутентичное изображение внутреннего конфликта, который разделяет и объединяет героев. Актёры-подростки (многие из них дебютанты) будто и не замечают камеру и смотрят друг другу в глаза, заливаясь неподдельным румянцем на фоне оглушительных исландских пейзажей. Гудмундсону удалось элегантно прикоснуться к сложной теме пробуждения и принятия подростками чувств, которые кто-то посмел назвать нетрадиционными.

"Малые часы" / The Little Hours

Режиссёр: Джефф Бэйна
В главных ролях: Элисон Бри, Обри Плаза, Дэйв Франко
Канада — США, комедия, 90 мин.

Сюжет: 1347 год, итальянский монастырь. Три молодые монашки изводят пожилого садовника — он якобы смотрит на них неподобающе. В итоге несчастный увольняется, а на замену ему находят молодого красавца Массето (Франко), слугу, сбежавшего от кровожадного хозяина. Массето прикидывается глухонемым, чтобы не привлекать внимания, но его красота не даёт монашкам покоя.

Зачем смотреть: Джефф Бэйна умеет делать странноватые комедии: его первым фильмом был "Если твоя девушка — зомби", где героиня Обри Плаза (она также сыграла и в "Малых часах") умерла и обернулась немножечко зомби. Впрочем, это не помешало её парню надеяться на возрождение чувств, хотя в итоге ему и пришлось пристегнуть возлюбленную к газовой плите — чтобы чего не вышло. "Малые часы" базируются на двух новеллах из третьего дня романа "Декамерон" Джованни Боккаччо. Интересно, что вместо обычного сценария Джефф Бэйна написал только детальный синопсис фильма, позволив актёрам импровизировать в диалогах. В итоге получилось групповое валяние дурака с нецензурными шутками про секс и религию. Всё это настолько оскорбило католическую организацию America Needs Fatima, что она собрала больше тридцати тысяч подписей с призывом изъять "Малые часы" из проката.

"Очень тёмные времена" / Super Dark Times

Режиссёр: Кевин Филлипс
В главных ролях: Оуэн Кэмпбелл, Чарли Тахэн, Лиззи Каппуччино
США, триллер, 100 мин.

Сюжет: 1995 год, тихий пригород Нью-Йорка. Лучшие друзья Зак (Кэмпбелл) и Джош (Тахэн) проводят время как обычные старшеклассники: часами лежат перед телевизором, болтаются по улице с другими ребятами и мечтают о девчонке по имени Эллисон (Каппуччино), в которую они оба слегка влюблены. Но из-за глупой, неосторожной случайности их жизни навсегда изменятся, и дружбу ребят начнёт разъедать очень тёмный секрет.

Зачем смотреть: "Очень тёмные времена" — дебютная режиссёрская работа Кевина Филлипса, бывшего кинооператора. При этом его фильм почти не рисуется хитроумными планами пейзажей — Филлипса больше интересует, что за пейзаж внутри героев фильма. Начинаясь как классическая история взросления, "Очень тёмные времена" фактически заходят на территорию Стивена Кинга с его "Трупом", где безобидные приключения школьников тоже принимали сумрачный оборот. Режиссёру удалось добиться от актёров-подростков очаровательной, обезоруживающей непринуждённости — тем оглушительнее эффект, когда ребята сталкиваются с пробуждением чего-то по-настоящему пугающего, причём в одном из своих друзей. "Очень тёмные времена" ставит тревожные вопросы человеческой идентичности, и за это лента названа лучшим фильмом на швейцарском кинофестивале в Невшателе.

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