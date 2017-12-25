Радиация времени. Главные сериалы декабря

"Вормвуд" / Wormwood

Создатель: Эррол Моррис

В главных ролях: Питер Сарсгаард, Джек Док, Джек О’Коннелл

Премьера: 15 декабря

Американский режиссёр Эррол Моррис — знаковая фигура в документальном кино. Его фильмы собрали урожай наград кинофестивалей — от Сандэнса до Берлинале, а вишенкой на торте стала премия "Оскар" за "Туман войны", где историю войн ХХ века анализировал бывший министр обороны США Роберт Макнамара. "Вормвуд" — новый проект Эррола Морриса. Это мини-сериал для онлайн-кинотеатра Netflix в шести частях. Режиссёр смешивает игровой (сцены с актёрами) и документальный (интервью с реальными участниками событий) подходы к повествованию, чтобы рассказать невыдуманную историю того, как в ЦРУ экспериментировали с ЛСД и контролем сознания. В центре событий — жизнь и смерть доктора Олсона, чьё убийство на протяжении шестидесяти лет расследовал его сын, который готов рассказать миру правду. Доктора Олсона сыграл Питер Сарсгаард, звезда сериала "Убийство".

"Ясновидец" / Shut Eye

Создатель: Лесли Боэм

В главных ролях: Джеффри Донован, Изабелла Росселлини, КаДи Стрикленд

Премьера: 6 декабря

В прошлом году продюсеры "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Марк Джонсон и Мелисса Бернштейн объединили усилия со сценаристом "Похищенного" Лесли Боэмом и сделали сериал "Ясновидец" про мошенника-экстрасенса Чарли. Он берёт пятьсот баксов за сеанс и предпочитает наличные, хотя его терминал всегда исправен. Бизнес Чарли крышует цыганская криминальная семья Фонзо — они считают, что сам Господь разрешил цыганам воровать. В один прекрасный день герой получил по голове от рассерженного клиента и внезапно открыл в себе настоящее шестое чувство — хотя, может, ему только так кажется. Нечёткие видения то помогают Чарли и его семье избегать проблем, то, напротив, ведут прямиком в могилу. Главного героя сыграл Джеффри Донован, который семь лет шпионил в сериале "Чёрная метка". Готовясь к роли, актёр общался с экстрасенсами-профессионалами и научился, по его словам, узнавать необходимую информацию о незнакомых людях по их внешности и поведению. Во втором сезоне "Ясновидца" охоту за криминальной семьёй Фонзо начнёт амбициозный прокурор (его сыграет Ной Бин из "12 обезьян"), и Чарли неизбежно окажется под ударом.

"Тьма" / Dark

Создатели: Баран бо Одар, Янтйе Фризе

В главных ролях: Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель

Премьера: 1 декабря

"Тьма" — первый сериал на немецком языке, снятый по заказу американского стриминг-сервиса Netflix. Действие происходит в современном германском городке, расположенном возле атомной станции. Здесь пропадает ребёнок, и это событие не только заставляет несколько семей отправиться на лихорадочные поиски, но и открывает в лесу неподалёку сверхъестественную бездну, которая гнёт время и пространство так, как ей вздумается. В таких обстоятельствах главным вопросом шоу становится не "кто похитил детей?", а "когда?". Критики, которые видели премьеру сериала в сентябре на кинофестивале в Торонто, сравнивают "Тьму" с другим хитом Netflix, "Очень странные дела", причём не в пользу последнего. Автор шоу Баран бо Одар сделал себе имя после техно-триллера "Кто я", где группа берлинских хакеров пыталась прославиться на всю планету. По словам критиков, Одар умело комбинирует холодные индустриальные пейзажи с пульсирующей лесной чащей, что делает "Тьму" похожим на современную версию "Твин Пикса". Но только издалека, ведь немецкий сериал клонит в сторону научной фантастики, а не мистики или хоррора. Десять эпизодов "Тьмы" увидят свет в день премьеры.

"Корона" / The Crown

Создатель: Питер Морган

В главных ролях: Клер Фой, Майкл С. Холл, Дэниэл Беттс

Премьера: 8 декабря

В конце 2016-го онлайн-кинотеатр Netflix представил "Корону", свой самый дорогой биографический сериал о жизни британской королевской семьи, с акцентом на Елизавете II. Шоу было продлено на второй сезон ещё до премьеры первого, а бюджет на съёмки этих двадцати эпизодов составил $156 млн. И не зря: "Корона" получила "Золотой глобус" как лучшая драма на телевидении, а Клер Фой, исполнительница роли Елизаветы II, отмечена "Золотым глобусом" в актёрской категории. Интересно, что новый сезон станет для Клер последним в роли королевы — актрису не будут искусственно старить для третьего сезона, когда события "Короны" двинутся дальше по историческому календарю. Авторы сериала планируют менять всех основных актёров каждые два сезона (всего задумано сделать шесть).

Съёмками руководит Питер Морган, сценарист "Фроста против Никсона". Во втором сезоне среди героев появятся Джон Кеннеди с женой Жаклин — их сыграют Майкл С. Холл, прославившийся в роли маньяка с моральным кодексом из сериала "Декстер", и Джоди Бальфур ("Наёмник Куорри").

Десять эпизодов "Короны" выйдут в день премьеры.

"Жан-Клод Ван Джонсон" / Jean-Claude Van Johnson

Создатель: Дэйв Каллахэм

В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Кэт Фостер, Филисия Рашад

Премьера: 15 декабря

Жан-Клод Ван Дамм — герой боевиков 1980–1990-х, обладатель выдающегося шпагата и чёрного пояса по карате. Тогда его имя стояло в одном ряду со Шварценеггером и Сталлоне, но в нулевых популярность Ван Дамма сошла на нет. Его громким возвращением стало появление в "Неудержимых 2", капустнике для пожилых экшен-героев прошлого. Сериал онлайн-гиганта Amazon "Жан-Клод Ван Джонсон" эксплуатирует тот же образ Ван Дамма — как героя боевика, но с комедийным акцентом. Ван Дамм играет самого себя — бывшего бойца и позабытого актёра, который, как оказалось, всё это время был секретным суперагентом Джонсоном, использовавшим свою карьеру в кино как прикрытие. Теперь он на пенсии, но ровно до того момента, когда на горизонте появится давний враг Джонсона в лице главы болгарского наркокартеля. Авторы шоу сознательно делают пародию на боевики с Ван Даммом: враги здесь атакуют строго по одному и вслух говорят об этом, а герой водит машину с завязанными глазами — ведь тогда другие чувства обостряются. Пилотный эпизод "Жан-Клода Ван Джонсона" появился в августе прошлого года, прошёл через сито зрительского отбора и получил от Amazon заказ на полноценный сезон.

"Охотники на троллей" / Trollhunters

Создатель: Гильермо дель Торо

В главных ролях: Антон Ельчин, Рон Перлман, Келси Грэммер

Премьера: 15 декабря

Анимационную комедию "Охотники на троллей" называют самым популярным шоу Netflix среди детей — удивительно, что именно этот сериал в прошлом году выпустил Гильемо дель Торо, режиссёр далеко не самых семейных фильмов ("Лабиринт Фавна", "Хеллбой"). Во втором сезоне мы продолжим следить за приключениями обыкновенного парня по имени Джим, который случайно нашёл амулет из мира троллей и в итоге оказался тем самым героем, который способен на равных биться со злом. Джима озвучил Антон Ельчин ("Звёздный путь") — актёр погиб в июне 2016-го, когда работа над озвучкой шоу ещё не была завершена, но Гильермо дель Торо не захотел перезаписывать главного героя с другим актёром. Кроме того, по словам режиссёра, записанных Антоном Ельчиным реплик хватит больше чем на половину серий нового сезона "Охотников на троллей".