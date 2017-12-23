В прокате фильм Лоуренса Шера — достойный подарок в некрасивой обёртке. В нём засветились ветеран Super Bowl, лауреат и несколько номинантов на "Оскар"

Говорят, новеньким везёт. На самом деле это не так. Свежий пример — начинающий режиссёр Лоуренс Шер, который взялся снимать самую трэшевую комедию года и не справился с задачей. На выходе у него получилась трогательная притча о семейных ценностях. Её наивные и слегка придурковатые герои влюбляются, ссорятся и учатся дружить со Вселенной (предпочитающей образ небритого мужика в кенгурушке).

Главный женский персонаж — Хелен Бекстер, мать-одиночка, которая в перерыве между многочисленными романами вырастила сыновей-близнецов. Роль властной родительницы досталась Гленн Клоуз, шестикратной номинантке на "Оскар", которую зритель помнит по роли Круеллы де Вилль ("101 далматинец").

Во время очередной маминой свадьбы "деткам", 40-летним Кайлу и Питеру, открывается волнующая правда: их реальный отец жив. Персонажи Эда Хелмса и Оуэна Уилсона решают любой ценой разыскать родителя. Поэтому грандиозному туру по бывшим ухажерам Крошки Бекстер — быть. Переломные моменты, неожиданные открытия и небанальная встреча с физическим воплощением Вселенной гарантированны.

Предполагалось, что логики и смысла в этой картине будет ровно столько, чтобы комиссия "Золотой малины" даже не объявляла других номинантов. Оригинальное название Bastards ("Байстрюки") могло стать лучшим описанием плоских главных героев, отбив у любителей интриги желание посмотреть хотя бы трейлер. Контрольный выстрел — появление на экране Тэрри Брэдшоу, 69-летнего ветерана американского футбола играющего подпудренную версию самого себя.

Однако в какой-то момент пошлые шутки и перемигивания о "тех самых 70-х" отходят на второй план, Тэрри Брэдшоу радует глаз эффектным пасом мяча, а фееричное появление в кадре "короля второго плана", оскароносного Дж. К. Симмонса и вовсе превращает картину в интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?".

Непохожие Хелмс и Уилсон, которым достались роли близнецов, сносно уживаются в кадре. Можно догадаться, что удел Хелмса — сериалы, а Уилсон — актёр кино. На фоне своего белокурого брата, который играет так, словно от этого зависит вся его жизнь, Питер действует чуть-чуть медленнее, тяжелее. Кажется, что Хелмс по привычке экономит силы — для десяти следующих серий. Сцена искренней радости в его исполнении получается вялой, а проявлением гнева не испугать даже старшеклассника. То есть то, что было бы уместным в многосерийном мыле вроде "Офиса", на большом экране выглядит как жлобство.

Предполагалось, что логики и смысла в этой картине будет ровно столько, чтобы комиссия "Золотой малины" даже не объявляла других номинантов

Его партнёр Уилсон дурачится, огорчается и тупит так, что ему веришь. Внешне актёр похож на молодого Джеффа Дэниэлса из "Тупого и ещё тупее" братьев Фаррелли. Кайл — одухотворённая гавайскими медитациями версия Гарри Данна, с нехитрой философией и хорошо подвешенным языком.

Временами фильм напоминает эффектную презентацию в Power Point. Кадр ненавязчиво сворачивается, дробится, "улетает". Специалист по монтажу явно работал на портфолио.

Операторский опыт Лоуренса Шера ("Мальчишник в Вегасе", "Диктатор" и "Парни со стволами") очень помог ему как режиссёру. Всеобщую суету и погоню его команда превратила в симпатичный беспорядок, который лишь усиливает чувство сопереживания к тем, кто на экране.

Фильм Лоуренса Шера — огромная лужа, мир, в котором персонажи слишком часто матерятся, тупят, сходят с ума. А ещё — ищут и находят себя. И это, пожалуй, оправдывает многое.