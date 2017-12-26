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Главная » Стиль жизни » Культура » Скончался создатель знаменитого "кволика" Багза Банни

Скончался создатель знаменитого "кволика" Багза Банни

Скончался создатель знаменитого "кволика" Багза Банни
Боб Гивенс / Фото: geekyreporter.com

Боб Гивенс нарисовал не только Багза Банни, но и моряка Попая, Элвина и бурундуков, а также других известных персонажей

26.12.17 53
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Художник и дизайнер Боб Гивенс, создатель популярного образа мультипликационного персонажа Багза Банни, скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на BBC News.

Гивенс впервые нарисовал Багза Банни в 1940 году. За основу он взял похожего персонажа – кролика, появлявшегося до этого в нескольких мультфильмах. Студия Warner Bros. пожелала изменить облик героя, потому что оригинальный был "чересчур милым".

Художник также работал над мультсериалами про Тома и Джерри, Даффи и Дональда Дака, сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Именно из-под его карандаша вышли знаменитые Элвин и бурундуки, моряк Попай и другие персонажи. Гивенс продолжал работать до начала 2000-х годов.

По словам дочери легендарного мультипликатора, причиной смерти ее отца стала острая дыхательная недостаточность.

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