Госкино профинансирует новую романтическую комедию Зеленского

На съемки фильма "Он и она" государство выделит 17,5 млн грн

Во вторник, 26 декабря, Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки при создании романтической комедии "Он и Она". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Проект кинокартины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером фильма является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Сумма государственной финансовой поддержке проекта составляет 17 млн 620 тыс. грн., при общей стоимости производства в 35 млн 960 тыс. грн.

"Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства", - описывает сюжет пресс-служба Госкино.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.