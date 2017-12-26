Ринго Стар получит рыцарский титул

Барабанщик The Beatles Ринго Стар станет рыцарем.

По информации издания The Sun, на который ссылается ТАСС, письмо из Букингемского дворца пришло Старру несколько недель назад. Он получит рыцарский титул за заслуги в области музыки и благотворительности.

Отмечается, что в 1965 году все члены The Beatles были награждены орденом Британской империи - рыцарским орденом, учрежденным 100 лет назад королем Георгом V, который приходится дедушкой нынешней королеве Елизавете II.

Участник группы Пол Маккартни позднее, в 1997 году, был посвящен в рыцари за заслуги в музыке.

Награждение барабанщика состоится 1 января на ежегодной церемонии вручения государственных наград королевства (New Year's Honours).

Напомним, в Британии нашли утерянную запись The Beatles.