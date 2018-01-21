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Главная » Стиль жизни » Культура » Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января
Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января

Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января

Религиозный культ, девушка-татуировка и новые свершения агентов Малдера и Скалли — в лучших сериалах января

Иван Кислый - 21.01.18 6205
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"Путь" / The Path

Создатель: Джессика Голдберг
В главных ролях: Аарон Пол, Мишель Монахэн, Хью Дэнси
Премьера: 17 января

Стриминговый сервис Hulu недолго искал свой путь к успеху. Следом за аккуратной адаптацией романа Стивена Кинга "11.22.63" последовал настоящий триумф с сериалом "Рассказ служанки", блестящим воплощением на экране романа-антиутопии Маргарет Этвуд — шоу забрало все ключевые награды на последней церемонии "Эмми". Примерно в то же время на Hulu появился "Путь", невеселая драма о жизни супругов внутри религиозного культа. Их сыграли Аарон Пол, звезда "Во все тяжкие", и Мишель Монахэн ("Настоящий детектив"). Неофициального лидера культа исполнил Хью Дэнси, блеснувший в "Ганнибале". Правда, в новом сезоне расстановка сил изменится, и лидером культа внезапно окажется герой Аарона Пола. Придумали сериал авторы "Огней ночной пятницы" — они хотели показать на экране магнетизм религиозных общин, и, кажется, им удалось.

"Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Создатели: Скотт Александр, Ларри Карашевски
В главных ролях: Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Даррен Крисс
Премьера: 17 января

"Американская история преступлений" — сериал в популярном формате антологии, когда события разных сезонов не связаны между собой. Шоу появилось в прошлом году и шаг за шагом воссоздало один из самых скандальных судебных процессов в истории — дело О. Джей Симпсона. Получилось настолько убедительно, что "Американская история преступлений" была награждена "Золотым глобусом". Второй сезон должен был рассмотреть последствия разрушительного урагана "Катрина" на территории США. Но планы продюсеров изменились — сначала на экраны выйдет история убийства модельера Джанни Версаче, которое в 1997 году совершил серийный убийца по имени Эндрю Кьюненен. В основе шоу лежит книга Морин Орт "Вульгарные одолжения", где журналистка поделилась своим расследованием об отношениях Кьюненена и Версаче и назвала охоту на убийцу Версаче "самой большой неудачной полицейской облавой в истории США". Сестру Версаче, Донателлу, сыграла лауреатка "Оскара" Пенелопа Крус, а его убийцу исполнил Даррен Крисс, прославивший после сериала "Хор". Девять эпизодов шоу выйдут на кабельном канале FX.

"Грэйс и Фрэнки" / Grace and Frankie

Создатели: Марта Кауффман
В главных ролях: Джейн Фонда, Лили Томлин, Мартин Шин, Сэм Уотерстон
Премьера: 19 января

Марта Кауфман, автор хитового ситкома "Друзья", вот уже четвёртый год делает для онлайн-кинотеатра Netflix "Грэйс и Фрэнки" — комедию, которую легко назвать зрелой, ведь главным героям здесь по семьдесят с лишним лет. Всё начиналось так: две замужние пенсионерки презирали друг друга десятилетиями, а потом оказались у одного разбитого корыта — мужья оставили их, чтобы вступить в официальный гей-брак. И если поначалу такая завязка казалось немыслимой, а то и нелепой, то сейчас понятно: авантюра удалась, во многом благодаря квартету больших актёров, занятых в шоу. Обладательница двух "Оскаров" Джейн Фонда и лауреатка премий "Тони" и "Грэмми" Лили Томлин играют брошенных пенсионерок, а их бывших мужей исполнили лауреат "Золотого глобуса" Сэм Уотерстон и обладатель премии "Эмми" Мартин Шин (он также известен как самый популярный президент США после сериала "Западное крыло"). "Грэйс и Фрэнки" — трагикомедия о любви, настоящей дружбе и взрослении, которое не заканчивается, кажется, никогда. В четвёртом сезоне шоу появится звезда "Друзей" Лиза Кудроу, а герои продолжат ускользать от маразма и старости в объятьях эксцентричных глупостей.

"Мозаика" / Mosaic

Создатель: Стивен Содерберг
В главных ролях: Девин Рэтрей, Майя Кэзан, Джеймс Рэнсон
Премьера: 22 января

Американский режиссёр Стивен Содерберг славен многими делами: он лауреат "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, и при этом режиссёр с успехом работает на телевидении. Медицинская драма "Больница Никербокер", эскорт-триллер "Девушка по вызову", вестерн "Забытые богом" — все эти шоу Содерберг либо сделал сам, либо помог сделать другим. "Мозаика" — ещё один телепроект режиссёра, мини-сериал из шести частей, экспериментирующий с самой сутью повествования. Сначала "Мозаика" появилась в качестве мобильного приложения на платформах iOS и Android. Его пользователи могли просматривать различные сюжетные ветки (речь шла о таинственном убийстве писательницы детских книг) с разных точек зрения, выбирая, как именно (и как глубоко) они готовы погрузиться в историю. Впрочем, развязка от этого не менялась, и теперь "Мозаику" покажут на экране телевизора — это будет более традиционный формат, рассказывающий только одну из версий событий. Воплотить всё это Содербергу помогает сценарист "Людей в чёрном" Эд Соломон. В главной роли — лауреатка "Золотого глобуса" Шарон Стоун. Сериал выйдет на кабельном канале HBO.

"Слепое пятно" / Blindspot

Создатель: Мартин Джеро
В главных ролях: Джейми Александер, Салливан Степлтон, Марианн Жан-Батист
Премьера: 12 января

"Слепое пятно" — бодрый конспирологический экшен эфирного канала NBC, который сперва обкатал этот формат на "Чёрном списке", где солировал Джеймс Спейдер. Здесь в центре внимания Джейми Александер (Леди Сиф из "Тора") — её героиня оказалась в необычной, прямо скажем, ситуации. Её нашли упакованной без сознания в большую багажную сумку посреди улицы, ещё и практически голой — одеждой ей служила лишь плотная вязь татуировок. Девушка не знает, как она оказалась в сумке или зачем ей столько татуировок, — да что там, она даже имени своего вспомнить не может. В сумке не случайно лежит записка "Звоните в ФБР" — имя одного из агентов набито прямо на теле девушки. Именно он будет помогать героине с расшифровкой других, не столь очевидных татуировок — должны же они что-то значить! И татуировки не подводят: то теракт на статуе Свободы предскажут, то утечку смертоносного вируса предвосхитят. От стройной разрисованной фигуры Джейми Александер трудно оторвать взгляд, да и в целом "Слепое пятно" уже два сезона справлялся с тем, чтобы интриговать зрителя и не давать ему скучать — видимо, не случайно проектом руководит Мартин Джеро, сценарист "Убить скуку".

"Секретные материалы" / The X-Files

Создатель: Крис Картер
В главных ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Уильям Б. Дэвис
Премьера: 24 января

В прошлом году культовые "Секретные материалы" вернулись в эфир после тринадцатилетнего анабиоза. В 90-х сериал канала FOX заставил искать истину (что всегда где-то рядом) миллионы зрителей как за океаном, так и в наших широтах. Каждый, у кого был видик, готов был влезть в любую паранормальную передрягу вместе с агентами ФБР Даной Скалли и Фоксом Малдером. Во главе сериала по-прежнему стоит Крис Картер — именно он запускал шоу в эфир в 1993 году. В новых эпизодах герои вновь повстречаются со Скиннером и Курильщиком, а также найдут новые ниточки в клубке старого глобального заговора. Что интересно: основная сюжетная линия, где Скалли и Малдер ищут своего сына, будет затронута лишь в стартовом и финальном эпизодах нового сезона. Остальные серии будут независимыми приключениями агентов, как в старые добрые VHS-времена.

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