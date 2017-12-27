Британский актер Алфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", скончался в возрасте 87 лет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

Актер Марк Хэмилл, который играл Люка Скайуокера в фантастической саге, посвятил Алфи Кертису пост в Twitter.

Он назвал его "смешным, добрым человеком, который помог сделать одну из самых запоминающихся сцен, частью которых я когда-либо был".

В 4-м эпизоде "Звездных фойн" персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.

Кроме того, история доктора Эвазана рассказана в различных дополнительных материалах по вселенной Звездных войн: он занимался хирургией, но умышленно причинял пациентам страдания, в результате чего они изуродовали ему лицо. Персонаж появился и в спин-оффе "Изгой-один: Звездные Войны. Истории".

Также Алфи Кертис сыграл в фильме "Человек-слон" Дэвида Линча и сериалах "Утраченные империи" и "Чисто английское убийство".