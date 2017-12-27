Муссолини, Гитлер, Сталин и Черчилль встретятся в загробном мире

Российский режиссер Александр Сокуров начал работу в Италии и России над новым фильмом о Бенито Муссолини, Адольфе Гитлере, Иосифе Сталине и Уинстоне Черчилле, используя исключительно кадры исторической хроники.

Об этом ТАСС рассказала в среду его ассистент Алена Шумакова, выступающая сопродюсером картины.

"Это - фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица - Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в "загробном" мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту", - рассказала Шумакова.

Фильм будет представлять из себя кадры хроники, смонтированные в игровой фильм. Монологи и диалоги персонажей (потому что они встречаются между собой, даже если в реальности этих встреч никогда не было) будут вестись за кадром. Как уточнила Шумакова, для озвучивания приглашаются актеры, представляющие национальность персонажей - немец (баварец), итальянец, грузин и англичанин.

Планируется, что картина будет готова к 2019 году. Как в опубликованном в среду интервью газете La Stampa рассказал сам Сокуров, "он старается понять, почему случилось то, что случилось". "Гитлер мог бы вполне существовать и сегодня, потому что множеством людей по-прежнему можно манипулировать, людьми, которые не читают, не думают, не знают о гуманитарных и культурных ценностях", - сказал Сокуров.

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