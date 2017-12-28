Прах Шаинского упокоится в Москве

Ранее была информация, что композитора могут похоронить в США, где он жил последние годы

Прах композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, после кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в российской столице.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк Интерфаксу.

Отметим, ранее в Минкультуры заявили, что достигли предварительной договоренности с вдовой Светланой Шаинской о похоронах композитора в России после 12 января. До этого в СМИ появилась информация, что Шаинского могут похоронить в США, где он жил последние годы.

Напомним, народный артист РСФСР, Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни.