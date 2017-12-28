Сталлоне купил статую своего героя

Знаменитый актер Сильвестр Сталлоне за 403 тысячи долларов приобрел бронзовую статую своего персонажа боксера Роки Бальбоа, сделанную специально для фильма "Рокки III".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TMZ.

Изначально к снятому в 1982 году фильму скульптором А. Томасом Шомбергом были изготовлены две статуи ростом 2,7 метра, изображающих боксера с поднятыми вверх в жесте триумфа руками. Одна из них была снята в фильме и теперь хранится в филадельфийском музее искусств.

Другая статуя после съемок была передана в Зал чемпионов в Сан-Диего, а после его недавнего закрытия выставлена на аукцион. В ходе торгов она была приобретена неизвестным покупателем за 403 657 долларов.

Им и оказался сам исполнитель роли Рокки Сильвестр Сталлоне. В своем "Инстаграме" он выложил сделанную на Рождество у себя в доме фотографию, на которой актер стоит с другой звездой боевиков Арнольдом Шварцнеггером на фоне купленной статуи.

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